Courel pone el reto a Puente de que el viaje en tren entre León y Ponferrada no supere la hora El ministro abre la cartera de estudios de viabilidad para la provincia e incluye ahora el de la terminal de carga del Aeropuerto de León, con una visita garantizada de la responsable de Aena

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha analizado con el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el vicepresidente Roberto Aller, las posibilidades para la instalación de una terminal de mercancías en el Aeropuerto de León.

El ministro ha cerrado en el propio encuentro el traslado inminente a León de la directora general de Aeropuertos de Aena, Elena Mayoral, para analizar cuestiones de viabilidad técnica así como el posible uso de instalaciones ya existentes y, por su parte, la Diputación buscará la implicación empresarial.

Los responsables de la institución provincial, acompañados por el diputado nacional por León, Javier Alfonso Cendón, han reclamado a Puente los principales proyectos de su departamento que afectan a la provincia. De este modo, Óscar Puente, asistido en el encuentro por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha confirmado que el estudio de viabilidad para salvar por tren el Manzanal estará terminado entre finales de año y los primeros meses de 2026. A este respecto, Courel ha reclamado que la solución que se adopte debe pasar porque el tramo entre Ponferrada y León no supere la hora de viaje.

Santano volverá a San Andrés

En cuanto a paso del AVE por San Andrés del Rabanedo, el secretario de Estado se ha comprometido a viajar de nuevo al municipio para presentar posibles alternativas de integración planteadas desde el Ministerio de Transportes. Del mismo modo, Santano también se ha ofrecido, a través de la Diputación, a reunirse con los ayuntamientos del trazado de Feve para buscar fórmulas conjuntas de solución de la integración en León.

En cuanto a la recuperación de la Vía de la Plata, los responsables ministeriales han confirmado que el estudio de viabilidad en ejecución estará listo a principios del próximo año. Sobre la A-76, el ministro ha reseñado que el primer tramo entre Villamartín de la Abadía y Requejo, cifrado en 126 millones de euros, se licitará antes de final de año.

Respecto a la A-60, los tramos leoneses siguen su desarrollo para definir la mejor solución posible, la rotonda de la N-120 en Valverde de la Virgen está pendiente de licitar la obra y la de la N-630 en Villamanín, de informes de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Los representantes de la Diputación de León también pusieron sobre la mesa la pérdida de agua de la cuenca leonesa hacia Asturias por los túneles de la variante de Pajares. Desde el Ministerio de Transportes han confirmado que se ha pasado de un caudal de 11.000 litros por segundo a 300 y que se sigue trabajando en reducirlo «todo lo humanamente posible».