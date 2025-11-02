leonoticias - Noticias de León y provincia

Una ambulancia deSacyl. ANTONIO DE TORRE

Un accidente vial en una carretera nacional de León deja herida a una mujer de 70 años

El suceso se producía a la altura de la localidad de Crémenes

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:24

Una mujer de 70 años, nueva víctima de un accidente vial en la provincia de León este fin de semana lleno de sucesos.

El siniestro se producía la mañana de este domingo 2 de noviembre cuando, a las 10:50 horas, la sala de emergencias del 112 de Castilla y León recibía un aviso solicitando asistencia en el kilómetro 87 de la N-621 a la altura de Crémenes sentido Riaño.

Una mujer de unos 70 años resultaba herida en el accidente vial y era necesario movilizar a Guardia Civil de Tráfico y emergencias sanitarias que trasladaban a la zona una ambulancia para atender a la mujer.

