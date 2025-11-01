Milagrosa salvación en un grave accidente vial junto al estadio Reino de León Un vehículo quedaba atravesado por la mediana en una imagen dramática que por suerte se ha saldado sin heridos

Ana G. Barriada León Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:18 | Actualizado 13:40h.

Es una de las imágenes del día en León. Los ocupantes de un vehículo se salvaban casi milagrosamente este 1 de noviembre tras quedar la parte delantera de su turismo atravesada por parte de la mediana en un accidente en León ciudad.

Sucedía a las 7:22 horas de este sábado cuando la sala de emergencias del 112 recibía una llamada solicitando asistencia por un accidente vial en la avenida Fernández Ladreda a la altura del estadio Reino de León.

Los alertantes confirmaban que no había heridos, por lo que se movilizó a policía local que a su vez solicitó asistencia de los bomberos de León.

En las fotos compartidas en redes por estos últimos, se puede ver cómo el vehículo quedaba totalmente atravesado por parte de la mediana en una imagen en la que parece casi milagroso que no haya que lamentar, afortunadamente, ningún herido.

Varias horas de sucesos y accidentes en León

Lo cierto es que la noche de Halloween y el día de Todos los Santos dejan varios sucesos en la provincia. El primero ocurría en León capital por la noche, cuando una pelea obligaba a intervenir a policía loca. De madrugada y a primera hora del día, hasta tres accidentes viales en León ciudad, Villaquilambre y San Millán de los Caballeros. En El Bierzo, otro tanto de lo mismo con una salida de vía en Berlanga del Bierzo y un choque contra un muro y un vuelco en una pedanía de Ponferrada.