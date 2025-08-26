Nueve zonas de León declaradas gravemente afectadas por los incendios forestales La aprobación del Consejo de Ministros se reparte en las provincias de León, Palencia, Valladolid, Ávila, Zamora y Salamanca

Efectos del incendio iniciado en la localidad de Yeres (León), y que ha afectado al paraje de Las Médulas.

Leonoticias León Martes, 26 de agosto 2025, 18:03 Comenta Compartir

El Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio del Interior, la declaración de 20 zonas en Castilla y León como gravemente afectadas por los incendios forestales, repartidas en las provincias de León, Palencia, Valladolid, Ávila, Zamora y Salamanca. El Gobierno habilitó el procedimiento para que todos los damnificados soliciten las ayudas de distinto tipo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

En León han sido declaradas zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil aquellas en las que se produjeron los incendios de Quintana del Castillo, Orallo-Villablino, Yeres-Puente de Domingo Flores, Villafranca del Bierzo, IF Barniedo de la Reina, Canalejas-Alamanza (compartido con Palencia), Oencia y Gestoso, Anllares del Sil e Igüeña.

Desde el pasado 24 de junio, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha sido informado de 121 emergencias de protección civil, de las que 114 corresponden a incendios forestales en situación operativa 1 o 2 registrados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.

El acuerdo del Consejo de Ministros recoge las ayudas directas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

También prevé la posibilidad de que el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y también para la expedición del DNI.

Otras medidas competencia de otros ministerios podrán ser determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Los restantes departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil.

Inundaciones

De igual manera, el Consejo de Ministros reconoce siete supuestos en el conjunto de España relacionados con los episodios de fuertes lluvias, de las que dos de ellas son zonas declaradas como afectadas en Castilla y León.

Hacen referencia a Valladolid, en el caso de lluvias y tormentas ocurridas el 4 de julio de 2025, así como en Burgos a causa de una DANA Peninsular, ocurrida el 11 de julio de 2025.