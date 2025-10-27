La Junta convalida el proyecto de presupuestos tras incorporar las cuentas de la Sección 20 Se registrará el martes 28 para su tramitación parlamentaria

El Consejo de Gobierno convalidó este lunes 27 de octubre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2026, tras incorporar al documento aprobado el pasado 14 de octubre, las cuentas de la Sección 20 correspondiente a las Cortes e instituciones propias de la comunidad, que salió adelante el pasado 23 de octubre en la Mesa del Parlamento regional.

Este acuerdo se registrará el martes 28 para su tramitación parlamentaria, tras la aprobación en el último Pleno de las Cortes del límite de gasto no financiero para 2026 que alcanza los 14.183 millones de euros, el más alto de la historia, informa Ical

Las cuentas de la comunidad, que se sitúan en los 15.715 millones de euros para 2026, tienen como objetivo «impulsar la excelencia de los servicios, la protección de las familias y las personas, la creación de empleo y el compromiso con el mundo rural», explicaron desde el Ejecutivo autonómico.

Las mismas fuentes indicaron que se trata del mayor Presupuesto presentado nunca que apuesta por duplicar las ayudas por hijo pasando del máximo de 2.500 a 5.000 euros, y que modificará los requisitos para que todas las familias se beneficien del Bono Infantil.

Asimismo, recordaron que incluye diez millones de euros para bonificar peajes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y la AP-71 a los conductores recurrentes y empadronados en la comunidad. Junto a esto, explicaron también que aumenta más del 80 por ciento, hasta los 300 millones de euros, las partidas destinadas a políticas de vivienda, con un «esfuerzo especial» para los jóvenes y crea un bono de 300 euros para los trabajadores autónomos, con una dotación de 30 millones de euros, que beneficiará a cerca de 100.000 profesionales.

Algunas novedades

Del mismo modo, se congratularon porque prevé la fiscalidad «más baja de la historia, moderada y con bajos impuestos con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y mejores servicios públicos«. En concreto, precisaron que beneficiará a 1,4 millones de contribuyentes gracias a la mejora de tramos y tipos de la tarifa autonómica del IRPF y permitirá 778 millones de beneficios fiscales a 621.000 en protección de la familia, jóvenes, autónomos, pymes y medio rural. Estos beneficios fiscales se han duplicado desde el año 2018.

Cabe recordar que el pasado día 21 de octubre, la Mesa de las Cortes de Castilla y León no admitió hoy a trámite el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, registrado el pasado 15 de octubre, siguiendo la indicación del informe jurídico elaborado por la letrada mayor, Laura Seseña, al no estar aprobado entonces el acuerdo que fija el límite de gasto no financiero e incluir una sección 20 no avalada por la Cámara. Ahora se registrará de nuevo con esos dos trámites incorporados.