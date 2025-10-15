leonoticias - Noticias de León y provincia

Mirador del Oso en Riaño.

Los proyectos más curiosos en León: del mirador de carnívoros al caminito de la reina

La Junta dispone de un abanico de proyectos turísticos para la provincia cuya financiación tiene cabida en el presupuesto autonómico

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:01

Una versión leonesa del Caminito del Rey, una zona para avistar animales o un área de acobracias en la montaña leonesa. Esos son algunos de los proyectos turísticos a los que se agarra el León rural y que contarán con la colaboración de la Junta de Castilla y León.

El proyecto de presupuestos para 2026 destina pequeñas partidas a grandes iniciativas que salpican la provincia. Muchos de ellos se enmarcan en la Fundación Patrimonio Natural.

La principal partida irá destinada al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valsemana, que contará con un espacio para visitantes que compagine su actividad como espacio asistencial de animales. También suma una fuerte inversión el proyecto de Mina en Vivo que se desarrollará en Caboalles.

Más allá de esos aspectos, hay otros atractivos que buscan explotar el entorno natural para ejercer un efecto imán sobre el turismo y revitalizar estas zonas deprimidas de León.

Algunos de estos proyectos

Uno de los proyectos más rimbombantes y que contará con 800.000 euros de inversión será la creación de un puente colgante y una senda circular en el entorno del embalse de Riaño, donde también se mejorarán los accesos al embarcadero recreativo.

Algo similar se pretende realizar en las Hoces de Vegacervera, donde se proyecta una pasarela flotante y un mirador a este entorno único de la provincia; al igual que se ha diseñado una pasarela para el embalse de Bárcena. El paso del río Sil bajo el puente de las Palomas también contempla una pasarela.

Se suman a ello los proyectos para carreteras escénicas en el Parque Regional de Riaño y Mampodre y en el Parque Nacional de Picos de Europa, donde también se recuperará el albergue de Vegabaño. O mejoras en el Centro del Urogallo y la construcción de nuevas sendas en la Zona Alfa León.

También parecen ponerse de moda los miradores y hay proyectados varios en la provincia. Uno de ellos va vinculado a pasarelas para la creación del Caminito de la Reina en Boca de Huérgano; otros será para el avistamiento de grandes carnívoros en diferentes puntos de la provincia; uno más en Las Portillas, entre Libran y Pardamaza

Destacan otros proyectos como la rehabilitación del Pozo María como Archivo Histórico de las Familias Mineras, el aula del skills park de habilidades de La Pola de Gordón o la recuperación de los entornos de la Casa del Parque de Las Médulas.

Muchos de estos proyectos son cofinanciados con la Diputación de León.

