Fallece el conductor de un camión tras salirse de la vía, volcar y colisionar con un tren

Un varón de 54 años falleció esta madrugada al salirse de la vía con el camión que conducía a la altura del kilómetro 252 de la A-62, a su paso por el término municipal de Carrascal de Barregas y en sentido Portugal, y colisionar posteriormente con un tren de mercancías que, tras el choque, descarriló.

Según informó la llamada que alertó del suceso al centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 a las 3.20 horas de la madrugada de este lunes, 13 de octubre, el camión quedó volcado en medio de la vía férrea tras salirse de la vía. Posteriormente, el tren de mercancías colisionó con él y descarriló.

El alertante también advirtió que el conductor del camión se encontraba herido e inconsciente, mientras que en el tren accidentado no había personas heridas.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, al Centro Coordinador de Emergencias, a Adif y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una UVI móvil. En el lugar, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de un varón de 54 años.

