CSIF denuncia el «bloqueo» de la Junta para impulsar la Ley de Coordinación de Policías Locales Desde el sindicato se asegura que se trata de un punto de partida para avanzar hacia una policía «más profesional, más segura y más reconocida en la Comunidad»

Leonoticias León Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:38

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la falta de voluntad política de la Junta para impulsar la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León, pese a haberse negociado ya, por lo que reclama que inicie la tramitación antes de que se disuelvan las Cortes y finalice esta legislatura.

CSIF cree que la Junta lleva meses «bloqueando» la nueva propuesta de ley «sin dar explicaciones, mirando hacia otro lado y dejando que pase el tiempo». En este sentido, explica que el pasado 10 de septiembre finalizó el plazo de alegaciones, que se había prorrogado desde junio, cuando acabó la negociación de la parte técnica de la futura normativa.

Una propuesta «mínima y razonable»

Además, insiste en que la propuesta «es mínima, razonable y hasta poco ambiciosa, pero es un punto de partida imprescindible para avanzar hacia una Policía Local más profesional, más segura y más reconocida en la Comunidad, que es fácilmente aceptable por todos los grupos políticos de las Cortes».

A su vez, desde CSIF se explica que el nuevo anteproyecto de 2025 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León contempla la regulación completa de la promoción interna y la movilidad, estableciéndose; establece la carrera profesional, que la actual Ley 9/2023 no contemplaba; concreta un modelo de formación común de ámbito autonómico; detalla las circunstancias y condiciones de la segunda actividad de una manera más amplia y garantista y fija las modalidades de la jubilación voluntaria.

Por último, se critica que la Junta «está renunciando» a una ley que moderniza el servicio, mejora las condiciones de los agentes, y permite desarrollar unas normas marco autonómicas. «No vamos a permitir que, una vez más, se deje abandonados a los policías locales de Castilla y León, sin un marco legal actualizado. Es el momento de actuar, de legislar y de cumplir con los profesionales que velan por la seguridad de nuestros municipios», afirmaron fuentes de CSIF.