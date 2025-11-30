leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Policía Local.

CSIF denuncia el «bloqueo» de la Junta para impulsar la Ley de Coordinación de Policías Locales

Desde el sindicato se asegura que se trata de un punto de partida para avanzar hacia una policía «más profesional, más segura y más reconocida en la Comunidad»

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la falta de voluntad política de la Junta para impulsar la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León, pese a haberse negociado ya, por lo que reclama que inicie la tramitación antes de que se disuelvan las Cortes y finalice esta legislatura.

CSIF cree que la Junta lleva meses «bloqueando» la nueva propuesta de ley «sin dar explicaciones, mirando hacia otro lado y dejando que pase el tiempo». En este sentido, explica que el pasado 10 de septiembre finalizó el plazo de alegaciones, que se había prorrogado desde junio, cuando acabó la negociación de la parte técnica de la futura normativa.

Una propuesta «mínima y razonable»

Además, insiste en que la propuesta «es mínima, razonable y hasta poco ambiciosa, pero es un punto de partida imprescindible para avanzar hacia una Policía Local más profesional, más segura y más reconocida en la Comunidad, que es fácilmente aceptable por todos los grupos políticos de las Cortes».

A su vez, desde CSIF se explica que el nuevo anteproyecto de 2025 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León contempla la regulación completa de la promoción interna y la movilidad, estableciéndose; establece la carrera profesional, que la actual Ley 9/2023 no contemplaba; concreta un modelo de formación común de ámbito autonómico; detalla las circunstancias y condiciones de la segunda actividad de una manera más amplia y garantista y fija las modalidades de la jubilación voluntaria.

Noticias relacionadas

CSIF califica de «histórica» la tramitación de la ley para crear el cuerpo de agentes medioambientales

CSIF califica de «histórica» la tramitación de la ley para crear el cuerpo de agentes medioambientales

El colapso técnico «inminente» en la Educación de León preocupa al sector

El colapso técnico «inminente» en la Educación de León preocupa al sector

Tres de cada diez plazas de administrativo de la Junta en León están sin cubrir

Tres de cada diez plazas de administrativo de la Junta en León están sin cubrir

Por último, se critica que la Junta «está renunciando» a una ley que moderniza el servicio, mejora las condiciones de los agentes, y permite desarrollar unas normas marco autonómicas. «No vamos a permitir que, una vez más, se deje abandonados a los policías locales de Castilla y León, sin un marco legal actualizado. Es el momento de actuar, de legislar y de cumplir con los profesionales que velan por la seguridad de nuestros municipios», afirmaron fuentes de CSIF.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea en un bar de León termina con un herido por arma blanca
  2. 2 Apuñalado de gravedad en la cara un joven de 24 años en La Bañeza
  3. 3 Un hombre agrede a un miembro de la mesa informativa de Vox en Ponferrada
  4. 4 La nieve vuelve a León: activan el plan de alerta ante situaciones meteorológicas extremas
  5. 5 El León CF reclama «respeto» tras la suspensión de sus partidos por la agresión de uno de sus entrenadores a un árbitro
  6. 6 Herida una mujer de 22 años tras el choque entre dos vehículos en León
  7. 7 La Primitiva deja un premio de más de medio millón de euros en una localidad leonesa
  8. 8 Herido un hombre de 30 años tras chocar su patinete contra un coche en León
  9. 9 El Granada frena la racha de una combativa Cultural que peleó hasta el final
  10. 10 Se armó el Belén en Capuchinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias CSIF denuncia el «bloqueo» de la Junta para impulsar la Ley de Coordinación de Policías Locales

CSIF denuncia el «bloqueo» de la Junta para impulsar la Ley de Coordinación de Policías Locales