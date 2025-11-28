El colapso técnico «inminente» en la Educación de León preocupa al sector Ávila, Burgos, León y Segovia son las provincias más afectadas, pero la falta de personal administrativo amenaza la escolarización, obras y gestión diaria de los centros educativos en toda Castilla y León, según el sindicato

Leonoticias León Viernes, 28 de noviembre 2025

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de que la administración educativa de Castilla y León se encuentra en un estado de «emergencia y fractura estructural, al borde del colapso», porque la tercera parte de los puestos en las Direcciones Provinciales de Educación están vacantes. Según un informe técnico elaborado por el sindicato, la tasa de plazas sin cubrir en las oficinas provinciales alcanza el 31,7 por ciento.

Asimismo, según revela CSIF en un comunicado remitido a Ical, aunque la media de vacantes en el personal de administración y servicios de los centros educativos es menor (8,5 por ciento), el informe revela un aumento preocupante respecto a los datos de abril que denunció CSIF en ese momento, contabilizando ahora 322 puestos sin cubrir en los centros frente a los 240 de principios de año, es decir, 82 más.

«Esta circunstancia de la plantilla está comprometiendo la planificación del curso escolar, la gestión de obras y equipamientos, y procesos clave como la escolarización, el transporte o los pagos a proveedores», subraya Isabel Madruga, presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León.

La situación se agrava en León

La situación, denuncia el sindicato, es especialmente grave en León, donde la ratio es de un empleado de administración general por algo más de 1.000 alumnos, y en Burgos, con una ratio que supera los 900. Ávila y Segovia se enfrentan a estructuras administrativas «desmanteladas», con más del 33 por ciento de las plazas sin cubrir.

«Los trámites se retrasan, los centros no reciben soporte, y esto afecta directamente al alumnado y a sus familias», señala Madruga. La falta de personal en los despachos tiene consecuencias directas en la calidad educativa, «no es posible mantener un servicio educativo de calidad con una de cada tres sillas administrativas vacías», asegura.

CSIF ha detectado situaciones de «alerta» en centros específicos donde la falta de personal laboral y funcionario no docente está comprometiendo la gestión del día a día. Destacan casos críticos como tres IES en Salamanca capital con un elevado número de alumnos, que son el IES Diputación, el IES Leonardo Da Vinci y el IES Torres Villarroel, los cuales no cuentan con absolutamente ningún administrativo.

Por su parte, en Burgos, el CIFP Juan de Colonia, con más de 1.000 alumnos, tan solo tiene dos administrativos en plantilla, pero solo una de esas plazas está cubierta desde el verano, por lo que el personal docente tuvo que asumir gran parte de la carga burocrática de inicio de curso que suponen las matriculaciones.

Situación idéntica se vive en el IES Castilla de Soria, con solo un administrativo, o en el IES La Rambla de San Esteban de Gormaz (Soria), que no dispone de ningún trabajador de gestión y administración. Asimismo, se señala una anomalía en Valladolid, cuyos centros presentan un 13,9 por ciento de vacantes, muy por encima de la media regional.

El informe destaca que las áreas más afectadas por las vacantes son Planificación (44,4 por ciento), Construcción y Equipamiento (40,5 por ciento), y Contratación (33,3 por ciento). Esta situación se traduce en retrasos en la admisión de alumnos, gestión del transporte escolar, licitaciones de obras y ejecución presupuestaria. «Exigimos transparencia, refuerzo urgente de las bolsas de empleo y una planificación seria. La calidad educativa no se puede sostener sin estructura administrativa», concluye el sindicato.

Por todo ello, CSIF exige a la Consejería de Educación y a la Dirección General de Función Pública una intervención inmediata y efectiva para cubrir las vacantes, que garantice la estabilidad y calidad de los servicios públicos educativos en toda la Comunidad. Urge la actualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), advirtiendo que «la educación pública no se sostiene solo con docentes. Sin una gestión administrativa ágil y robusta, el sistema colapsa».