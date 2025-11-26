CSIF califica de «histórica» la tramitación de la ley para crear el cuerpo de agentes medioambientales El sindicato asegura que la futura ley permitirá el desarrollo de la normativa básica nacional

Leonoticias León Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:43 Comenta Compartir

CSIF ha calificado de «histórico» el acuerdo alcanzado en las Cortes de Castilla y León para tomar en consideración la proposición de ley para la creación del cuerpo de agentes medioambientales de Castilla y León. Según el sindicato, la decisión, que ha contado con el apoyo favorable de todos los grupos parlamentarios a excepción de la abstención del PP, pone en marcha la tramitación para la aprobación de esa ley.

Según una nota de CSIF recogida por Ical, a pesar de custodiar más de la mitad del territorio de Castilla y León y de contar con unas funciones de especial complejidad, como la persecución de delitos ambientales, la lucha contra el furtivismo o la realización de rescates en el medio natural, los agentes medioambientales no cuentan con una norma autonómica «que les respalde».

Al mismo tiempo, el sindicato explica que la proposición de ley posibilitará el desarrollo de la normativa básica nacional de agentes forestales y medioambientales, Ley 4/2024, «que ahora se está incumpliendo de forma premeditada por parte de la Junta de Castilla y León, al igual que la de bomberos forestales (Ley 5/2024), algo incomprensible después de lo que hemos vivido este verano», explicó CSIF.

Por otra parte, el sindicato también destacó el rechazo que sufrió hoy el decreto-ley sobre el operativo de incendios forestales, que el Ejecutivo autonómico quiso «imponer», y que se encontró con el voto negativo de todos los grupos menos el PP. «No quisieron negociarlo y consensuarlo, y así le ha ido. La Junta tiene que hacer una seria reflexión y corregir su actitud».