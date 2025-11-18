325.000 euros para quien produzca largometrajes y documentales de ficción en Castilla y León Se trata de la convocatoria de 2025, que incrementa su presupuesto un 30% en relación a 2024

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó este martes la orden por la que se conceden subvenciones, por un montante total de 325.000 euros, para la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, así como pilotos de series de animación y televisión 2025.

Esta línea de ayudas, que cuenta con un incremento del 30 por ciento en relación a 2024, se suma a la que ayer se concedió para la realización de cortometrajes, por lo que ambas líneas de apoyo a las producciones audiovisuales tienen enorme importancia para la comunidad, no sólo por la relevancia de la creación cinematográfica en el ámbito cultural, sino también por ser un instrumento determinante para la promoción de Castilla y León como territorio de rodaje y la atracción de producciones audiovisuales que se realicen en algún municipio de las nueve provincias.

Con esta línea de ayudas la comunidad pretende contribuir al fomento y producción del sector audiovisual a través del apoyo concreto a la realización de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y de televisión en Castilla y León, impulsando las producciones cinematográficas, en distintos formatos, de los productores audiovisuales de Castilla y León, incluidos los jóvenes profesionales, que reciben una especial consideración.

Diez obras reciben subvención

A esta convocatoria se han presentado 43 solicitudes, resultando beneficiarios diez solicitantes, que realizarán trabajos de preproducción, producción y distribución de largometrajes. Concretamente recibirán subvención cinco largometrajes de ficción y cinco documentales.

Con este tipo de ayudas, y a través de su política de apoyo a festivales cinematográficos, de sus iniciativas para la atracción de rodajes en el territorio de la Comunidad (Castilla y León Film Commission) y del continuo impulso de la actividad de la Filmoteca de Castilla y León, la Consejería promueve el desarrollo de este importante sector de las industrias culturales.

Todos los beneficiarios de esta línea de ayudas deberán entregar una copia del guion definitivo del proyecto y, asimismo, cuando se financien las fases de producción y/o distribución, una copia de la producción objeto de subvención a la Filmoteca de Castilla y León.

