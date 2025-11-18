leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una grabación.

325.000 euros para quien produzca largometrajes y documentales de ficción en Castilla y León

Se trata de la convocatoria de 2025, que incrementa su presupuesto un 30% en relación a 2024

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:11

Comenta

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó este martes la orden por la que se conceden subvenciones, por un montante total de 325.000 euros, para la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, así como pilotos de series de animación y televisión 2025.

Esta línea de ayudas, que cuenta con un incremento del 30 por ciento en relación a 2024, se suma a la que ayer se concedió para la realización de cortometrajes, por lo que ambas líneas de apoyo a las producciones audiovisuales tienen enorme importancia para la comunidad, no sólo por la relevancia de la creación cinematográfica en el ámbito cultural, sino también por ser un instrumento determinante para la promoción de Castilla y León como territorio de rodaje y la atracción de producciones audiovisuales que se realicen en algún municipio de las nueve provincias.

Otras noticias en León

Estos son los pueblos de León que harán su censo de edificios con amianto

Estos son los pueblos de León que harán su censo de edificios con amianto

La Diputación quiere fomentar el turismo de Riaño con la creación de una revista

La Diputación quiere fomentar el turismo de Riaño con la creación de una revista

Denuncian una «aberración» en la reparación de un puente leonés: «Es como el Ecce Homo»

Denuncian una «aberración» en la reparación de un puente leonés: «Es como el Ecce Homo»

Con esta línea de ayudas la comunidad pretende contribuir al fomento y producción del sector audiovisual a través del apoyo concreto a la realización de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y de televisión en Castilla y León, impulsando las producciones cinematográficas, en distintos formatos, de los productores audiovisuales de Castilla y León, incluidos los jóvenes profesionales, que reciben una especial consideración.

Diez obras reciben subvención

A esta convocatoria se han presentado 43 solicitudes, resultando beneficiarios diez solicitantes, que realizarán trabajos de preproducción, producción y distribución de largometrajes. Concretamente recibirán subvención cinco largometrajes de ficción y cinco documentales.

Con este tipo de ayudas, y a través de su política de apoyo a festivales cinematográficos, de sus iniciativas para la atracción de rodajes en el territorio de la Comunidad (Castilla y León Film Commission) y del continuo impulso de la actividad de la Filmoteca de Castilla y León, la Consejería promueve el desarrollo de este importante sector de las industrias culturales.

Todos los beneficiarios de esta línea de ayudas deberán entregar una copia del guion definitivo del proyecto y, asimismo, cuando se financien las fases de producción y/o distribución, una copia de la producción objeto de subvención a la Filmoteca de Castilla y León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un coche destrozado tras una colisión en El Ejido
  2. 2 El mini Amazon de León, abandonado y con suciedad: «Es la foto más cara del alcalde»
  3. 3 Fallece el piloto berciano Carlos Fernández al despeñarse en Asturias
  4. 4 Aemet alerta ante un episodio de frío y nevadas en León, y activa el primer aviso
  5. 5 Carlos Fernández Vecín, el «chico fabuloso» que perdió la vida en Asturias
  6. 6 La psicóloga leonesa que da las claves de una buena salud mental: «Necesitamos un equilibrio físico, mental y social»
  7. 7 El pueblo de León que tendrá un gimnasio para el «envejecimiento activo» tras invertir 71.000 euros
  8. 8 Otro pueblo de León, en pie de guerra: «Las vacas se escapan y el Seprona no viene ni una puñetera vez»
  9. 9 El Ademar León anuncia que Dani Gordo no seguirá como entrenador
  10. 10 Un municipio del alfoz de León busca cubrir seis plazas públicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias 325.000 euros para quien produzca largometrajes y documentales de ficción en Castilla y León

325.000 euros para quien produzca largometrajes y documentales de ficción en Castilla y León