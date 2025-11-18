La Diputación quiere fomentar el turismo de Riaño con la creación de una revista La institución provincial licita la realización de dicho contenido con un importe de 69.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses

I. Santos León Martes, 18 de noviembre 2025, 08:15

La Diputación de León creará una revista de turismo rural de la montaña de Riaño para incentivar el turismo en la comarca. El proyecto de elaboración de contenidos, traducción, edición, maquetación, impresión y distribución de la revista tiene el objetivo de dar a conocer las acciones del plan de sostenibilidad turística en la montaña de Riaño.

Un proyecto que sale a licitación con un importe de 69.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses desde que se lleve a cabo la formalización del contrato, con una fecha límite de ejecución hasta el 30 de junio de 2026. Dentro de las características del contrato que la Diputación especifica en el pliego de licitación separa la creación de un monografico en formato cuadernillo y otro como una carpeta. El ámbito geográfico que abarcarán los contenidos del material promocional objeto del presente contrato serán los 25 municipios que forman parte del destino turístico Montaña de Riaño.

Descubrir lo mejor de la España rural

La finalidad la divulgación de las acciones y objetivos del Plan de Sostenibilidad Turística en la Montaña de Riaño y los atractivos turísticos del destino turístico, dirigidos principalmente al turista interesado en descubrir lo mejor de la España rural, interesado en viajar por comarcas con raíces vivas y que conserven sus señas de identidad.

Una vez cerrado el trabajo, el adjudicatario debe entregar los textos en formato Word y PDF, organizados en carpetas, tanto en castellano como en inglés, en soporte digital externo, incluyendo todos los formatos y archivos originales.

La licitación se divide en dos lotes, por un lado la elaboración de contenidos, traducción, edición, maquetación, impresión y distribución de un monografico con un presupuesto de 19.000 euros y por otro la elaboración de la carpeta informativa con un presupuesto de 50.000 euros.