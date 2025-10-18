leonoticias - Noticias de León y provincia

Cabalgata de Reyes en León.

El municipio leonés que busca carrozas para su cabalgata de Reyes

Con un presupuesto de 29.040 euros para estas navidades y las próximas, el contrato incluye el montaje, desmontaje y retirada de las carrozas además del vehículo 4x4 que debe remolcarlas

Dani González

Dani González

León

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:51

Es el momento más mágico de cada Navidad y un municipio leonés, Astorga, ya busca carrozas para la Cabalgata de Reyes tanto del 2026 como de 2027.

El ayuntamiento maragato ha sacado a licitación un contrato para el suministro de tres carrozas para las dos próximas cabalgata de Reyes con un valor de 24.000 euros, cantidad que asciende a 29.040 euros con impuestos incluidos.

Características

Este contrato incluye también las labores de montaje, desmontaje y retirada de las carrozas – plazo que no debe superar los 10 días después de la cabalgata -, la decoración e iluminación de las carrozas – comprobadas y en funcionamiento el día 4 de enero – y los vehículos 4x4 que deberán remolcar estas instalaciones.

Estas carrozas, según el contrato, deben de contar con decoración «de fantasía o infantil» con una escalinata para «mejorar la visualización del conjunto», además de una barandilla para proteger a los ocupantes de la carroza, que tendrá un aforo de entre diez y quince personas.

Deberán ir decoradas con iluminación tipo led – al menos con 10.000 puntos de luz - integrada en la estructura de la carroza o en las propias figuras y con focos halógenos o de led para iluminación de los ocupante, contando con un generador portátil, lleno de combustible para el suministro eléctrico de las mismas y con una duración de 2 horas mínimo

Las medidas de las carrozas serán de una medida mínima de 7 metros de longitud, una anchura máxima de 2,4 metros y una altura máxima de 4 metros sobre el suelo. Contarán con personajes infantiles mínimo de 2 metros de alto.

Las ofertas se podrán presentar hasta el 29 de octubre a las 23:59 horas y la apertura de sobres tendrá lugar el 30 de octubre a las 11:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Astorga.

