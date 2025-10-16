El ayuntamiento de Astorga inicia la instalación del alumbrado navideño 2025-2026 La localidad ya ha iniciado el montaje de la decoración que esperan tener lista el 25 de noviembre

Leonoticias León Jueves, 16 de octubre 2025, 17:26 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Astorga ha iniciado los trabajos de instalación del alumbrado navideño que, un año más, llenará de luz, color y espíritu festivo las calles de la ciudad durante las próximas fiestas. La empresa Tecmodeco S.L. ha sido la adjudicataria del contrato de suministro, instalación y retirada de la iluminación, por un importe total de 48.279 euros y una duración de cuatro meses, comprendidos entre principios de octubre y mediados de enero.

El montaje ya ha comenzado en las principales vías del centro urbano, donde se están colocando los primeros elementos decorativos luminosos. Está previsto que la instalación completa quede finalizada antes del 25 de noviembre, de modo que la ciudad pueda disfrutar de su encendido oficial coincidiendo con el inicio de la campaña navideña.

El contrato incluye la colocación de un amplio conjunto de adornos y motivos festivos que contribuirán a realzar la imagen de Astorga durante estas fechas. Entre ellos destacan:

- 6 carteles colgantes con el mensaje «Felices Fiestas».

- 15 arcos dobles luminosos distribuidos por las principales calles comerciales.

- 70 motivos de gran formato en farolas.

- 12 árboles ornamentales (plataneros) iluminados en sus troncos.

- 6 cortinas luminosas en la calle Lorenzo Segura, aportando un ambiente cálido y envolvente a esta zona de la ciudad.

- Un gran pino cónico que presidirá la Plaza Mayor.

- Una corona de Rey Mago de 6 metros de circunferencia, que se instalará en la Plaza de la Catedral, convirtiéndose en uno de los principales atractivos del recorrido navideño.

- Un photocall navideño en la Plaza de San Bartolomé.

- Iluminación adicional en las pedanías del municipio.

Tras las festividades, el desmontaje se realizará a partir del 6 de enero de 2026, con un plazo máximo de 15 días para la retirada completa de todos los elementos.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Astorga reafirma su compromiso con la promoción del comercio local, el turismo y la creación de un ambiente festivo que invite a vecinos y visitantes a disfrutar de la Navidad en las calles de la ciudad.

Temas

Navidad

Astorga