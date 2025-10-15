Proponen rehabilitar con «urgencia» el ramal de la Ruta de la Plata como revulsivo al cierre de Azucarera

Leonoticias León Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:02 Comenta Compartir

La Bañeza ha acogido la presentación de la propuesta para destinar los materiales ferroviarios que se liberarán tras la renovación de la línea ferroviaria convencional entre León y La Granja de San Vicente. El alcalde de la ciudad, Javier Carrera consideró la propuesta realizada desde la sociedad civil como esencial y necesaria, asumiendo el ayuntamiento la propuesta y pidiendo unidad a todas las administraciones dejando al lado colores políticos, ya que es una propuesta realmente positiva y viable. El responsable de la Asociación Ferroviaria Reino de León, de Corredor Oeste y técnico en transporte ferroviario, Eduardo Tocino, desgranó la necesidad de desarrollar el proyecto y expuso las diferentes alternativas.

El trazado ya disponible, explican, «no precisaría de expropiaciones», lo que «agilizaría» la puesta en marcha de los trabajos que podrían comenzar de inmediato con la retirada de las viejas vías, balasto y traviesas. Es una de las ventajas respecto al ramal de Villadangos, donde se tuvieron que realizar expropiaciones y se prolongó algo más en el tiempo. «Esta agilidad precisamente es requerida para combatir la crisis generada por el cierre de Azucarera y que necesita de propuestas por parte de las administraciones», exponen.

Tras la retirada de la superestructura, se trabajaría «rápidamente en la mejora de la plataforma ya expropiada y disponible y se revisarían los tres puentes existentes que se encuentran en buen estado». «Se propone para ello no incorporar el tramo en la RFIG ya que como ramal de mercancías no precisa obras de infraestructuras innecesarias y si agilidad en la gestión. La RFIG está más bien diseñada para líneas principales y en muchos casos conlleva unos sobrecostes y burocracia inconvenientes en ramales o vías secundarias y que van en ocasiones contra el desarrollo del ferrocarril», han señalado.

Este primer tramo ES, de todos los que componen la Ruta de la Plata, «el más fácil» PARA su conexión al Corredor Atlántico. «La Bañeza sería la más beneficiada en este momento y se actuaría con la rapidez que se necesita, no se puede esperar a 2050 porque la crisis habrá arrasado la población y las empresas que necesitan ferrocarril para su logística no se asentarán nunca en la población si no se recupera el tramo. Al igual que el ramal de Villadangos llevó grandes industrial al polígono, La Bañeza podría aspirar a tener una gran industria alternativa si cuenta con ferrocarril y conexión con los puertos de Galicia y Asturias», han afimado.

«Las soluciones técnicas aportadas por las cuatro organizaciones sociales buscan soluciones que sean realidad a corto plazo. La reapertura de este tramo como ramal para mercancías, es compatible con la reapertura futura y total, con la diferencia de que con el impulso político se podría lograr el tramo leonés en tan solo 3 o 4 años. Mientras llega la reapertura total de norte a sur como llevamos reivindicando desde todas las organizaciones durante todos estos años, León puede atraer empleo, industrias y población sin más perdida de tiempo y ser un corredor complementario de Villadangos que ya está comprometido al 80%», han expresado.

Una apertura «urgente» tras el cierre de Azucarera

Destacan también el «consenso y apoyo» a la necesidad de actuar con «este proyecto es absoluta». «Los alcaldes de los ayuntamientos del corredor han respaldado la iniciativa técnica y social sin diferencias políticas y con unidad. Este subtramo debe ser la punta de lanza que demuestre la buena voluntad política para reabrir en el futuro la línea, pero mientras le momento llega, existe un trazado disponible de inmediato y toneladas de material ferroviario disponible en breve para reabrir este ramal para las mercancías, como estuvo funcionando de hecho hasta 1996. Se trata de abrir como primer tramo, el último en cerrarse en 1996 y que se estuvo incluso utilizando para prácticas militares», han señalado.

«Ninguna infraestructura se pone en servicio de forma total sino por tramos o subtramos, que es lo que proponemos. Ante la crisis generada por el cierre de la Azucarera, lo consideramos el de más urgente apertura, el de más fácil ejecución y necesario al ser cabecera de línea y punto de conexión con el Corredor Atlántico que ha de potenciarse con la solución al nudo del Manzanal. Este momento procede plantear suelos industriales complementarios que equilibren el centro de la provincia, al contar con el potencial del corredor radial Madrid-Galicia», insisten.

De esta forma, pretenden evitar la «desidia» de la renovación del tramo León-La Robla. «En aquel momento ya se propuso en su día el traslado de dicha infraestructura ferroviaria para el tramo Astorga-La Bañeza, pero se perdió aquella oportunidad. Las administraciones tienen una segunda oportunidad con la ingente cantidad de material ferroviario en perfecto estado que se generará con la renovación entre León y La Granja de San Vicente, y que no debería destruirse sino reubicarse en el Astorga-La Bañeza», recalcan.