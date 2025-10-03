leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de un incendio en Galicia este verano. EFE

Investigado un astorgano de 59 años por causar un incendio forestal en Lugo

El foco originado por labores de desbroce calcinó 100 hectáreas en agosto

León

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:09

La Guardia Civil imputa en calidad de investigado a un vecino de Astorga, de 59 años de edad, como presunto autor de un incendio forestal de 100 hectáreas en Carballedo en la provincia de Lugo en agosto mientras hacía trabajos de desbroce.

A este hombre se le imputa un delito de incendio forestal ocurrido en la parroquia de A Cova. Fue necesario activar el nivel dos de emergencia por su proximidad a casas y estuvo interrumpida la circulación en la red vial local.

Tras iniciar una investigación llevada a cabo por el Equipo Multidisciplinar de investigación de incendios forestales (Emiif), «se pudo constatar que el origen del incendio se debió a los trabajos de desbroce realizados por maquinaria agrícola en la vía que discurre en dirección al embalse de Os Peares». Las diligencias policiales han sido remitidas a la autoridad judicial.

La Guardia Civil destaca que las personas investigadas en lo que va de año como presuntos autores de un delito de incendio forestal «han sido en su mayoría por imprudencias, siendo las causas más habituales el incumplimiento en las condiciones impuestas en la autorización o comunicación en la realización de quemas, imprudencias en trabajos forestales y dolo».

