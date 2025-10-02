Los incendios del verano han afectado a tres especies de aves amenazadas en León Siete Áreas Importantes para la conservación de las Aves y la Biodiversidad se han visto afectadas en la provincia por los incendios, principalmente, del mes de agosto

Las aves amenazadas en León también se han visto afectadas por los incendios que este verano han asolado la provincia. En total son siete las Áreas Importantes para la conservación de las Aves y la Biodiversidad que se han visto afectadas en León, según se desprende del informe Incendios y Biodiversidad 2025, que ha presentado SEO/BirdLife, en el que se revela el «grave impacto» que estos incendios han tenido para el medioambiente.

Una de las aves más afectadas y que más preocupa su conservación en la provincia leonesa es la población de urogallo. Esta especie declarada en situación crítica por su elevado grado de amenaza y con tan solo 209 ejemplares, ha sufrido incendios en buena parte de su área de distribución. El espacio ocupado por el urogallo ha ardido en un 30,05% en Asturias y un 13,15% en la provincia de León. Los cuatro incendios que han afectado al área de distribución del urogallo han sido los de Degaña, en Asturias y Orallo, Anllares y Fasgar en León, incluidos en las ZEPA Degaña (Asturias) y Alto Sil y Omañas (León), todas ellas de gran importancia para el urogallo. Esta especie, eminentemente forestal, precisa de áreas continuas de bosque maduro, además de un sotobosque bien desarrollado de arandaneras, una de sus principales fuentes de alimentación.

Según las informaciones por el grupo de trabajo de la especie, parece que muy pocas de las áreas consideradas críticas se han visto seriamente dañadas, y la decena de ejemplares provistos de dispositivos de seguimiento están todos activos, incluida una hembra sigue acompañada de sus pollos.

A pesar de ello, el impacto en la población a medio plazo va a depender de la recuperación del hábitat y valorarlo requerirá un seguimiento exhaustivo de los ejemplares y sus parámetros reproductores en los próximos años.

La perdiz pardilla es la especie para la que se ha incendiado una mayor proporción de espacio, con el 13,35% de su área de distribución en toda España afectado. Este hecho se ve agravado porque, dentro de su distribución más occidental (Asturias, León y Zamora) es donde más territorio se ha quemado. Esta especie no está catalogada como amenazada a escala nacional. Pese a no estar protegida, el rango occidental de la perdiz pardilla se encuentra en fuerte regresión y el porcentaje de zona ocupada que ha ardido ha sido del 22,16% en Palencia (que es la provincia con mayor distribución de esta especie), un 22,71% en Cantabria, y en León ha llegado al 55,87%.

El impacto para el ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica) cuya área de distribución se ha visto afectada en un 5,61% (8,73%) puede ser mayor, dado que los piornales de montaña, que son el hábitat preferido para la reproducción de esta especies, han sido particularmente dañados por el fuego.

El pechiazul depende de matorrales de montaña con pastos intercalados, pero no de extensas áreas homogéneas. En las provincias con incendios más extensos tenemos que el 6,85% de las celdas ocupadas por la especie en Zamora han sido afectadas; en Palencia, la proporción aumenta al 9,42%. En Cáceres y en León, respectivamente, los porcentajes son del 14,40 y el 14,85.

SEO/BirdLife manifiesta que los incendios forestales «son un problema estructural y constituyen una de las mayores amenazas para la biodiversidad en España». «No se pueden abordar únicamente desde la extinción y la prevención. Requieren un enfoque integral que combine además la restauración ecológica, la prevención basada en el conocimiento, manejo y comprensión del territorio, la educación y sensibilización social, la planificación coordinada y coherente entre distintas administraciones, y la implicación activa de las comunidades rurales».

Áreas y aves afectadas por los incendios de León

Un total de 24 Áreas Importantes para la conservación de las Aves y la Biodiversidad se han visto afectadas por los incendios en Castilla y León, con cerca de 89.000 hectáreas calcinadas de estos espacios. En lo que afecta a la provincia leonesa, las áreas dañadas han sido la Sierra de La Cabrera con 24.390 hectáreas y un 29,45% de la superficie quemada; Los Montes Aquilanos con 22.524 hectáreas y un 27,63%; Riaño con 17.794 hectáreas y un 16,42%; Sierras de Gistredo y Coto con 7.819 hectáreas y un 8,96%; Picos de Europa con 3.513 hectáreas y un 2,57%; Degaña-Hermo con 2.400 hectáreas y un 8,63% y Babia – Somiedo con 2.003 hectáreas y un 1,17%.

El principal objetivo de la identificación de las IBA es la conservación de las mejores poblaciones de aves cuyas especies se encuentran incluidas en los anexos de la Directiva Aves de la Unión Europea, teniendo en cuenta la mejor y más actualizada información ornitológica. En estas áreas habitan diferentes especies que son: Roquero rojo, perdiz pardilla, chova piquirroja, curruca rabilarga, en La Cabrera; Abejero europeo, aguilucho cenizo, águila real, halcón peregrino, perdiz pardilla, chova piquirroja, roquero rojo en los Montes Aquilanos; Urogallo, perdiz pardilla, roquero rojo, abejero europeo en las Sierras de Gistredo y Coto; Abejero europeo, perdiz pardilla, chova piquirroja, pico mediano, picamaderos negro, roquero rojo, urogallo, alimoche común en Riaño.