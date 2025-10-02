La Junta da 67.000 euros a uno de los municipios leoneses más afectados por los incendios Con esta cantidad el municipio tendrá que reparar daños en diferentes infraestructuras y equipamientos

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una ayuda directa por un valor de casi 67.000 euros para el ayuntamiento leonés de Quintana y Congosto, uno de los municipios cuyas infraestructuras o equipamientos vinculados a sus servicios públicos municipales de carácter general se vieron afectados a causa de los incendios de este verano.

En concreto, gracias a esta ayuda, el municipio podrá reparar daños en diferentes infraestructuras y equipamientos, como alumbrado, árboles, señalización vertical, espejos viales, o un almacén municipal. Además, el ayuntamiento podrá reponer 25 mangueras contra incendios, 23 bocas de incendios, 6 autobombas de remolque y 2 carros portamangueras dañados por el fuego. Así, esta inversión beneficiará tanto a la localidad de Quintana y Congosto como a las otras cinco localidades pertenecientes al mismo municipio: Herreros de Jamuz, Palacios de Jamuz, Quintanilla de Flórez, Tabuyuelo de Jamuz y Torneros de Jamuz.

La Junta de Castilla y León reitera «su compromiso firme y constante» con la recuperación y el bienestar de los municipios afectados por los incendios, trabajando de manera coordinada y ágil para garantizar que las ayudas lleguen con rapidez y eficacia. Este apoyo refleja «la sensibilidad y la responsabilidad del gobierno autonómico para proteger los servicios públicos esenciales y contribuir a la pronta normalización de la vida en las localidades perjudicadas», explican.

En total, la Consejería de la Presidencia ya ha concedido ayudas a siete municipios de las provincias de Ávila y León cuyos servicios públicos esenciales de carácter general se vieron perjudicados por los incendios. Estas ayudas alcanzan ya un valor global de más de 300.000 euros.

El procedimiento para que los ayuntamientos afectados puedan solicitar esta ayuda económica continuará abierto de manera permanente hasta el final del ejercicio presupuestario.

Desde la Dirección de Administración Local, además, se ha contactado con todos los ayuntamientos y pedanías afectadas mediante cartas y correos electrónicos, y se ha realizado un seguimiento telefónico con todos ellos para orientarles en la tramitación de las solicitudes. El objetivo es facilitar la concesión de ayudas para reparar los servicios generales con la mayor rapidez posible.