El PP agota el plazo para comunicar a las Cortes que se opone a crear la comisión de investigación de los incendios La propuesta de UPL-Soria Ya y el Mixto tendrá que ir a pleno, si bien la mayoría absoluta de los 'populares' y Vox evitará que prospere

El Grupo Popular comunicó este jueves, cuando se cerraba el plazo, su oposición a la creación de una comisión de investigación en las Cortes sobre la gestión de los incendios forestales, que habían solicitado a finales de agosto los grupos UPL-Soria Ya y el Mixto (Unidas Podemos, Por Ávila y Francisco Igea). Por tanto, de acuerdo a lo anunciado previamente, tanto los 'populares' como Vox rechazan esta posibilidad y será finalmente el Pleno el que se pronuncie sobre ello.

Este jueves, fuentes del Grupo Popular informaron de que se había registrado el escrito de oposición a la comisión de investigación de los incendios, pues como ya había adelantado su portavoz, Ricardo Gavilanes, consideran que desde la Junta ya se han dado las explicaciones oportunas, tras la comparecencia del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a finales de agosto.

Asimismo, hace algo más de una semana, el pasado 24 de septiembre, Vox comunicó a las Cortes que se oponía a la comisión de investigación que pedía el resto de la oposición, ya que habían apostado por la vía judicial y no por la parlamentaria para depurar posibles responsabilidades.

Este jueves se cierra el plazo abierto el pasado 11 de septiembre por las Cortes para que los grupos manifestaran si se oponían a la creación de este órgano parlamentario. Tanto PP como Vox, socios de gobierno al inicio de la legislatura, han trasladado su negativa, por lo que este asunto irá a una sesión plenaria, previsiblemente este mes, para que se pronuncie la cámara, de acuerdo al artículo 50 del Reglamento.

Si la mayoría absoluta mantiene su oposición no se creará esta comisión de investigación. Cabe recordar que la suma de PP (31 procuradores) y Vox (once) supera los 41 parlamentarios, a pesar de que los socialistas respaldan la iniciativa de UPL-Soria YA y el Mixto (Unidas Podemos, Por Ávila y Francisco Igea). Por tanto, esta comisión de investigación, que ha sido propuesta en la recta final de la legislatura, no verá previsiblemente la luz.

Durante esta legislatura no se ha creado ninguna comisión de investigación, a diferencia de lo ocurrido en la anterior cuando se pusieron en marcha hasta cinco, referidas a la publicidad institucional; los fondos del plan del carbón; los parques eólicos, la adquisición de terrenos en Portillo y el edificio de Arroyo; la de las residencias y el COVID y la del incendio de la Sierra de la Paramera (Ávila).

