Los policías locales de Astorga.

Dos policías locales de Astorga son nombrados funcionarios de carrera

Ambos agentes han sido designados en situación de prácticas tras superar el proceso selectivo

León

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:50

El Ayuntamiento de Astorga informa que, por resolución de la Directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, han sido nombrados funcionarios de carrera dos agentes de la Policía Local de este municipio.

Estos nombramientos se producen tras la superación del 47º Curso Selectivo de Formación Básica, impartido en el marco del proceso unificado convocado por la Junta de Castilla y León para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local de 33 ayuntamientos de la comunidad.

Incorporados a la plantilla en Astorga

Ambos agentes habían sido previamente designados en situación de prácticas, mediante resolución de la citada Consejería, tras haber superado el correspondiente proceso selectivo.

Ahora, una vez finalizado con éxito el curso de formación, se incorporan como funcionarios de carrera a la plantilla de la Policía Local de Astorga.

Con este nombramiento, el Ayuntamiento refuerza la plantilla de agentes de la policía local garantizando un mejor servicio a la ciudadanía, incrementando la seguridad y consolidando la profesionalización del cuerpo.

