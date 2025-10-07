Astorga clausurará el punto limpio urbano que lleva 24 años abierto sin autorización El Ayuntamiento descubre dos requerimientos de Medio Ambiente sin atender y que exigían el cumplimiento de la ley | Se construirá uno nuevo en el polígono industrial

El punto limpio de Astorga será historia tras constatar el Ayuntamiento la imposibilidad de cumplir con la normativa vigente.

La instalación nacida en 2001, y que en su momento contó con una gran contestación social al colocarse dentro de la zona urbana, será clausurada 24 años después.

La licencia otorgada para su apertura como Centro de Recogida Selectiva de Residuos ha sido señalado como un un equipamiento «obsoleto» desde su construcción, con las «carencias y problemas» que ha ocasionado en estas más de dos décadas, tal y como señalan fuentes municipales.

Sin embargo, el equipo de gobierno ha constatado que, si bien cuenta con la licencia de apertura, no tiene la preceptiva autorización de gestión de residuos ni de gestor de instalaciones que requiere la Junta de Castilla y León.

Desde Medio Ambiente se emitieron requerimientos en 2016 y 2023 por incumplir la ley -establecida en 2011- de residuos. Una situación que ahora es irreversible. El Ayuntamiento de Astorga afirma que en la actualidad «es imposible obtener las autorizaciones ya que los requerimientos ambientales y legales que se precisan no se pueden cumplir».

«Desconocemos el motivo por el que las anteriores corporaciones no dieron contestación a estos requerimientos», explican. Un problema que ha llevado a que el punto limpio quede obsoleto, con unas carencias que obligan a su cierre. En el requerimiento de 2016 se ponían de manifiesto las condiciones que debía cumplir la instalación, algo que «nunca se afrontó» y se dio la callada por respuesta.

El Ayuntamiento de Astorga manifiesta que el punto limpio está integrado en zona urbana «con los consecuentes problemas ambientales que ocasiona» y que no cumple con los estándares que se precisan, dentro de los programas de recogida y reutilización adecuados a la legislación.

La «deficiente» instalación ha llevado a que Astorga y Junta de Castilla y León pongan en marcha un proyecto para la construcción de un nuevo punto limpio en terrenos del polígono industrial que dará solución al problema. Ya se ha adjudicado, desde la Consejería de Medio Ambiente, este nuevo centro que esté adecuado a las necesidades de la ciudad. Además se recuperará el área urbana que ocupa el actual punto limpio y se pondrá a disposición de la ciudadanía.