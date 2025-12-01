leonoticias - Noticias de León y provincia

Uno de los ganadores de la pasada edición.

El municipio del alfoz de León que reparte 2.100 euros a las mejores decoraciones navideñas

Pueden participar todos los vecinos que ambienten sus ventanas, balcones o fachadas  

León

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:10

Vuelve uno de los concursos más esperados de la navidad en Villaquilambre. Bajo el título 'Reinventa tu navidad', se pone en marcha este certamen con el que se fomenta la participación ciudadana premiando la contribución de los vecinos a la ambientación navideña en balcones, ventanas y fachadas del municipio.  

Podrán participar ciudadanos a título individual o comunidades de vecinos. La temática ha de ser navideña, pero el estilo es libre. Se valorará la originalidad del diseño y la estética, la iluminación, así como el empleo de materiales reciclados y naturales y el empleo de energías alternativas.  La decoración debe de ser visible desde la vía pública y estar instalada, al menos, del 20 de diciembre al 6 de enero.

Para poder participar se debe enviar fotografías de la decoración junto a los anexos requeridos en las bases. El plazo de presentación será del 1 al 21 de diciembre. El fallo del jurado se dará a conocer el 5 de enero.

Se repartirán un total de 2.100 euros en premios divididos en varias categorías: mejor casa en localidades de más de 1.000 habitantes, mejor casa en localidades de menos de 1.000 habitantes y mejor balcón, ventana o terraza. Cada categoría tendrá hasta 5 premios que irán de los 300 a los 50 euros.

