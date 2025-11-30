El muñeco de nieve gigante escondido en una azotea de una céntrica plaza de León Una inesperada aparición navideña que sorprendió a vecinos y visitantes

La Navidad siempre llega cargada de ilusión, y este año, en León, la sorpresa iluminó también las azoteas. Durante la noche de este sábado 30 de noviembre, mientras numerosos leoneses recorrían las calles para disfrutar del encendido navideño y de la iluminación que viste de fiesta a la ciudad como primer fin de semana, muchos se encontraron con una sorpresa en uno de los edificios céntricos de la ciudad: un enorme muñeco de nieve escondido en lo alto de un edificio de la plaza de San Martín.

Aunque para la mayoría pasaba inadvertido entre luces y el bullicio típico de estas fechas, fueron varios los viandantes que, al alzar la vista, descubrieron la curiosa figura en uno de los puntos más altos de un edificio emblemático de la zona.

Allí, dominando las azoteas, aparecía el muñeco de nieve, de brazos abiertos, con su característico sombrero y una llamativa pajarita. Su iluminación resaltaba sobre el fondo oscuro, convirtiéndolo en un inesperado guardián navideño de esta plaza.

Un toque de fantasía

La plaza de San Martín, rodeada por locales tan conocidos como La Bicha, El Rebote, El Calecho o Los Cazurros, se vio así envuelta en un aura especial. El muñeco de nieve parecía saludar a todos los que pasaban por allí, aportando un toque de fantasía al ambiente festivo que ya de por sí caracteriza a este rincón tan emblemático del casco antiguo leonés.

En la parte trasera del muñeco, colgaba de la pared un reno iluminado, acompañando la escena y completando una estampa navideña que muchos no tardaron en fotografiar.

Un gesto sencillo, pero capaz de recordar a todos que la magia de la Navidad puede aparecer en cualquier lugar.