La Navidad más artesanal de un pueblo de León que decora sus calles con rollos de paja

Con la llegada del mes de diciembre y el acercamiento de unas fechas tan especiales para muchos como es la Navidad, la originalidad sale a relucir en todos aquellos que, lejos de utilizar las tradicionales decoraciones para hacer brillar sus calles, optan por fórmulas más «novedosas».

Es el caso de Valdespino de Somoza, un rincón maragato que conserva la esencia de los pueblos auténticos y donde la Navidad vuelve a sentirse de una manera muy especial. Durante estas fechas, el pequeño enclave leonés se llena de vida gracias a una tradición que ya forma parte de su identidad: decorar sus calles con figuras navideñas creadas a partir de rollos de paja.

Lo que comenzó como una idea sencilla se ha convertido en todo un símbolo del pueblo. Este año, los vecinos han vuelto a sorprender con nuevas creaciones, entre las que destaca un tren de la magia que recorre simbólicamente la Navidad del pueblo. Sus vagones, elaborados y decorados a mano, se han transformado en una de las atracciones más llamativas.

Junto al tren, también se puede contemplar un árbol de Navidad gigante formado por rollos de paja apilados y decorados con luces, una casita navideña que invita a asomarse a su interior, y un Papá Noel de gran tamaño que da la bienvenida con su habitual saco de regalos. Cada elemento demuestra el enorme cariño con el que se ha trabajado, incorporando pequeños detalles como guirnaldas, lazos, luces brillantes y adornos hechos a mano.

La magia que se respira en Valdespino de Somoza no proviene de costosos montajes, sino de la implicación de sus vecinos. La combinación de creatividad, esfuerzo conjunto y un fuerte sentido de comunidad consigue que un material tan humilde como la paja se transforme en auténticas escenas navideñas.

Quienes buscan una Navidad diferente, cercana y llena de personalidad, encontrarán en Valdespino de Somoza un destino perfecto, como así reconocen sus vecinos.