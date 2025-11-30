Un pueblo de León de 32 habitantes logra una mención por el jurado de la Capital Europea de la Navidad 2026 El jurado del concurso que dará sus ganadores el 13 de diciembre de 2025 en una celebración en Lituania

I. Santos León Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:25 Comenta Compartir

La Navidad se vive en León y así lo muestra sus pueblos. Si Almanza logró el reconocimiento del Pueblo Europeo de la Navidad en 2024, este año otro pueblito, aún más pequeño, ha logrado un reconocimiento por parte del jurado. El concurso y el distintivo son una oportunidad para difundir la belleza de la Navidad y de la Unión Europea, así como valores tales como la armonía y la paz, que guían la participación de cualquier ciudad o pueblo que desee promover su imagen. Con esta filosofía se busca la capital, la ciudad y el pueblo de la Navidad

La organización del evento está a cargo de la Asociación Red de Ciudades Navideñas, una entidad sin ánimo de lucro que busca impulsar el desarrollo social y cultural de las ciudades, promoviendo la preservación de su patrimonio material e inmaterial. Un concurso en el que pueden participar todas las ciudades y pueblos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, así como Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Suiza y el Reino Unido, tal como se muestra en las bases.

El plazo para la presentación de proyectos a la convocatoria de la Capital, Ciudad y Pueblo Europeo de la Navidad 2026 se abrió el pasado 1 de marzo de 2025 y finalizó el 31 de octubre de 2025. El jurado, que ya se ha reunido, dará a conocer los tres reconocidos en una gala celebrada en Vilna (Lituania) el 13 de diciembre de 2025.

La elección siempre es difícil, pero en esta ocasión el jurado ha quedado tan sorprendido con la propuesta de un pequeño pueblo de León que ha decidido otorgarle un reconocimiento por su esfuerzo. Es el caso de Valduvieco, que recibe una «mención especial» del jurado al tener tan solo 32 habitantes y mostrar su «compromiso e implicación» de todos los vecinos en el proyecto.

Ampliar

El jurado acordó por mayoría que este año sería Barcelona, la Capital Europea de la Navidad. Wels, en Austria, será nombrada en la gala de diciembre como la Ciudad Europea de la Navidad y, finalmente, Kirkop (Malta) se lleva el premio al Pueblo Europeo de la Navidad.

En la reunión de acuerdo, el Jurado felicitó a los municipios ganadores por «el alto nivel técnico de los proyectos presentados, sus propuestas y el compromiso de cada ciudad con los profundos valores de Europa y la Navidad», tal y como ha podido conocer este medio por el acta de dicha reunión. Danuta Hübner, ministra de Asuntos Europeos de Polonia (2001-2004), Comisaria Europea de Comercio y Política Regional (2004-2009) y Diputada del Parlamento Europeo (2009-2024) es la presidenta del jurado que está conformado por: Francisco Fonseca Morillo, Ainhoa García Jabonero, Alberto Gutiérrez Alberca, Simona Bieliūnė, Tina Huremovič y Mireia Maza Somarriba.