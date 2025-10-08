San Andrés del Rabanedo elegirá un jefe temporal de policía entre cinco agentes rasos El Ayuntamiento abrió una convocatoria exprés para que cualquier miembro de la plantilla presentara sus credenciales ante la ausencia de mandos en el cuerpo

En la fiesta de la Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo o en la fiesta de San Froilán no hubo representantes de la Policía Local. No hubo porque no hay mandos ni nadie con competencia para representar al cuerpo.

El «caos» que denunciaron los agentes hace una semana ante los impagos que afectaban a todos los funcionarios del Ayuntamiento, y que fue solventado con el nombramiento de un interventor, ahondó en el problema de base del cuerpo que lleva descabezado desde hace tres meses.

El día 1 de julio se jubilaba el anterior jefe y Alberto Ferrero tomaba el relevo. Sin embargo, una sentencia judicial invalidó el proceso de selección del nuevo agente que se puso al frente del cuerpo. En ese momento, la policía municipal del tercer municipio del alfoz quedaría con un oficial y 36 agentes. La ley establece que ese único oficial se hiciera cargo del cuerpo, por lo que el equipo de gobierno se entrevistó con él y «ese mismo día causa baja médica», subraya Juan José Gómez, responsable del sindicato de policías municipales (SPTM-CyL).

La Policía Local de San Andrés contempla una plantilla de un inspector, cuatro subinspectores, ocho oficiales y un policía por cada 1.100 policías; sin embargo, la realidad es que actualmente hay un oficial de baja y 36 policías. Estos se encuentran divididos en cuatro grupos con un jefe en cada uno. «Físicamente, el cuerpo está descabezado; orgánicamente, no», sentencian desde el sindicato poniendo en valor que «todos saben qué hacer y hay responsables que coordinan cada grupo».

El Ayuntamiento busca jefe temporal

La ley obliga a que exista una figura de jefe dentro del cuerpo y por ello el Ayuntamiento está trabajando para que alguien ejerza una jefatura en funciones mientras se resuelve la convocatoria de cuatro vacantes de oficiales o que se haga una promoción interna o turno libre con un proceso de selección ajustado a derecho.

El pasado 24 de septiembre, tras conocerse la baja del único oficial que quedaba, se sacó una convocatoria para que cualquiera de los 36 agentes del cuerpo pudiera optar a ese puesto de dirección temporal.

Se trata de una convocatoria de libre designación por parte del equipo de gobierno, acción contemplada en la ley, y se pidieron candidatos que acompañasen un currículo con méritos para su elección. Para ello se dio un plazo de 48 horas -hasta el viernes 26 de septiembre-.

La resolución de la plaza se debía realizar en un plazo «dado por el propio Ayuntamiento» de cinco días hábiles, que finalizarían el pasado viernes 3 de octubre. Hasta el momento no se ha resuelto la convocatoria «ante la carga de trabajo del secretario» que es quien debe firmar el nombramiento.

Este será un policía que ejerza en funciones mientras se resuelve la elección de oficiales, un proceso que se lleva esperando desde enero de 2025 y que todavía no cuenta con las bases para el concurso. «Es lo más anómalo que te puedes echar a la cara en el tercer municipio de la provincia», apunta Gómez, quien señala que la responsabilidad no es exclusivamente del actual equipo de gobierno porque «las cosas se llevan haciendo mal 25 años», al llevar el cuerpo 20 años sin promoción interna -lo que permitiría a los agentes optar a puestos de dirección-.

Los agentes critican la «desidia»

Actualmente, la Policía Local de San Andrés carece de «estructura jerarquizada». Entre los cinco candidatos que se han presentado, según afirman algunos agentes, hay dos que están de baja y apuntan a otro para su posible elección en base al currículo que presentan.

Esa ausencia de mandos, insisten otras fuentes del cuerpo, obliga a que sea la alcaldesa, o el concejal delegado de Policía, quien asuma la coordinación de las fiestas, saque adelante los informes o realice nombramientos mensuales para organizar a los agentes. «Ahora llegan campañas de la DGT que hay que hacer, ¿quién lo hace? Es una desidia terrible», subrayan.