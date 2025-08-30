San Andrés del Rabanedo abre el plazo para el Programa Vida Activa dirigido a los mayores Las inscripciones podrán formalizarse hasta el 19 de septiembre y las actividades comenzarán el 6 de octubre. El curso pasado se alcanzaron los 700 participantes

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, a través de la Concejalía de Asuntos Sociales, ha abierto el plazo del Programa de Vida Activa, destinado a población mayor de 65 años del municipio, para la realización de diferentes actividades entre los meses de octubre y de junio.

Entre la oferta de cursos se encuentran las aulas de memoria, gerontogimnasia, baile en línea, relajación, actividad artística, caminatas, bailes de salón, manejo de móvil, charlas sobre salud, pandereta, teatro o sevillanas.

El programa de «Vida Activa» pretende mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años, manteniendo su capacidad funcional y autonomía personal, promocionando la salud, favoreciendo el encuentro, la convivencia, el intercambio de experiencias, el aprendizaje de conocimientos, fortaleciendo y desarrollando habilidades que les permita disfrutar de la vejez de una forma más positiva, autónoma, sana y feliz.

Las actividades se desarrollarán en todas las zonas del municipio y en aquellos puntos en los que se alcance un número mínimo de participantes. Tendrán lugar en la Casa de Cultura de Pinilla, en la Casa de Cultura de San Andrés, en el Centro de Mayores, en la Escuela de Música de Paraíso Cantinas y en el barrio de La Sal.

La mayor parte de estos cursos tienen un coste que varía en función de la actividad, el número de participantes y el número de sesiones. De esta forma, para actividad de dos horas semanales se contempla un coste de 120 euros por curso y de 70 euros para una hora a la semana.

En el caso de las aulas de memoria tan sólo será necesaria la adquisición del libro o manual de trabajo. Hay otras actividades que son gratuitas. El plazo de solicitud abarca desde el 1 al 19 de septiembre. Para la inscripción y las solicitudes, los interesados deberán dirigirse al número de teléfono 987844318.

Una gran acogida

El último curso, más de 700 mayores del municipio se beneficiaron de este programa que logra cada año proporcionar un espacio para que puedan realizar actividades físicas, ocupacionales o terapéuticas. Por otro lado, se busca motivar a las personas mayores a que mantengan o adopten modos de vida activos y saludables, además de estimular a las personas mayores a vigilar y mejorar su propia salud.