Un pueblo de León compra una parcela a Hacienda para proteger un yacimiento arqueológico El Ayuntamiento de Val de San Lorenzo adquiere una parcela que forma parte del yacimiento arqueológico de 'Los Castros'

Leonoticias León Viernes, 29 de agosto 2025, 10:23 | Actualizado 10:54h.

El Ayuntamiento de Val de San Lorenzo ha adquierod una parcela que supone más de un tercerio -el 35 por ciento- del yacimiento arqueológico de 'Los Castros' y la mitad del conocido como 'Castro Redondo'. Se trata de una parcela con una superficie de 28.718 metros cuadrados -casi tres hectáreas-, que se ha adquirido al Ministerio de Hacienda por 2.134,54 euros.

Esta parcela procede de la fincas adjudicadas a desconocidos, tras la concentración parcelaria que se realizó en Val de San Lorenzo y Santiagomillas en la primer década de este siglo y que recientemente había pasado a ser propiedad del Estado. El objeto de la compra «es proteger el patrimonio arqueológico del municipio para poder realizar futuras prospecciones arquelógicas. La compra de terrenos con valor arqueológico, puede evitar el deterioro y la destrucción por construcciones o actividades que no tengan en cuenta su importancia. Además, permite realizar investigaciones y excavaciones que revelen más sobre la historia del lugar y sus habitantes», destacan desde el consistorio.

El yacimiento, al noroeste de Val de San Lorenzo, en una zona que los mapas señalan como 'Los Castros', se emplaza en un altozano sobre la margen izquierda del río Turienzo. Tiene siete hectáreas y media de extensión y los expertos le atribuyen una antigüedad que oscila entre la primera Edad del Hierro y el periodo tardorromano. Un estudio del yacimiento realizado en los años ochenta del siglo pasado diferencia dos zonas dentro del mismo y precisa que «en el morro denominado Castro Redondo se apreciaban los restos de la muralla derruida y cerámicas a mano, junto a restos romanos». Mientras, en el área llamada El Castro Viejo «los únicos materiales que aparecían eran de época romana (tégulas, sigillata, ímbrices, molinos circulares de granito, fragmentos de dolias y cerámicas comunes)». Sin embargo, durante la campaña de prospección llevada a cabo en 2004 no permitió localizar acumulaciones de piedra o trazas de microrrelieve que revelasen indicios de muros soterrados, ni tampoco hallaron en superficie resto alguno de cerámica a mano, documentándo principalmente materiales constructivos de época romana en toda la extensión del asentamiento.

«La conservación del patrimonio arqueológico es un aspecto importante de la gestión cultural del Ayuntamiento, y la adquisición de terrenos con valor arqueológico es una forma efectiva de asegurar su protección de posibles daños o destrucciones, garantizando su conservación para las futuras generaciones, facilitando la realización de estudios e investigaciones y contribuyendo así a la identidad cultural y al conocimiento del pasado del municipio», señalan desde Val de San Lorenzo.