leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sigue toda la información de los incendios de León en directo
Los terrenos adquiridos donde hay parte del yacimiento arquelógico de 'Los Castros'. Ayto. Val de San Lorenzo

Un pueblo de León compra una parcela a Hacienda para proteger un yacimiento arqueológico

El Ayuntamiento de Val de San Lorenzo adquiere una parcela que forma parte del yacimiento arqueológico de 'Los Castros'

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 29 de agosto 2025, 10:23

El Ayuntamiento de Val de San Lorenzo ha adquierod una parcela que supone más de un tercerio -el 35 por ciento- del yacimiento arqueológico de 'Los Castros' y la mitad del conocido como 'Castro Redondo'. Se trata de una parcela con una superficie de 28.718 metros cuadrados -casi tres hectáreas-, que se ha adquirido al Ministerio de Hacienda por 2.134,54 euros.

Esta parcela procede de la fincas adjudicadas a desconocidos, tras la concentración parcelaria que se realizó en Val de San Lorenzo y Santiagomillas en la primer década de este siglo y que recientemente había pasado a ser propiedad del Estado. El objeto de la compra «es proteger el patrimonio arqueológico del municipio para poder realizar futuras prospecciones arquelógicas. La compra de terrenos con valor arqueológico, puede evitar el deterioro y la destrucción por construcciones o actividades que no tengan en cuenta su importancia. Además, permite realizar investigaciones y excavaciones que revelen más sobre la historia del lugar y sus habitantes», destacan desde el consistorio.

El yacimiento, al noroeste de Val de San Lorenzo, en una zona que los mapas señalan como 'Los Castros', se emplaza en un altozano sobre la margen izquierda del río Turienzo. Tiene siete hectáreas y media de extensión y los expertos le atribuyen una antigüedad que oscila entre la primera Edad del Hierro y el periodo tardorromano. Un estudio del yacimiento realizado en los años ochenta del siglo pasado diferencia dos zonas dentro del mismo y precisa que «en el morro denominado Castro Redondo se apreciaban los restos de la muralla derruida y cerámicas a mano, junto a restos romanos». Mientras, en el área llamada El Castro Viejo «los únicos materiales que aparecían eran de época romana (tégulas, sigillata, ímbrices, molinos circulares de granito, fragmentos de dolias y cerámicas comunes)». Sin embargo, durante la campaña de prospección llevada a cabo en 2004 no permitió localizar acumulaciones de piedra o trazas de microrrelieve que revelasen indicios de muros soterrados, ni tampoco hallaron en superficie resto alguno de cerámica a mano, documentándo principalmente materiales constructivos de época romana en toda la extensión del asentamiento.

Noticias relacionadas

Investigan si hubo ocupación cristiana tras la expulsión de los judíos de Puente Castro

Investigan si hubo ocupación cristiana tras la expulsión de los judíos de Puente Castro

Los restos de jóvenes en un pueblo de León revelan la edad de la primera menstruación en la España medieval

Los restos de jóvenes en un pueblo de León revelan la edad de la primera menstruación en la España medieval

El impresionante enclave de León que protagoniza un reportaje de 'Cuarto Milenio'

El impresionante enclave de León que protagoniza un reportaje de 'Cuarto Milenio'

El Centro Arqueológico de Lancia (vuelve a estar) en marcha y mira a diciembre de 2026

El Centro Arqueológico de Lancia (vuelve a estar) en marcha y mira a diciembre de 2026

«La conservación del patrimonio arqueológico es un aspecto importante de la gestión cultural del Ayuntamiento, y la adquisición de terrenos con valor arqueológico es una forma efectiva de asegurar su protección de posibles daños o destrucciones, garantizando su conservación para las futuras generaciones, facilitando la realización de estudios e investigaciones y contribuyendo así a la identidad cultural y al conocimiento del pasado del municipio», señalan desde Val de San Lorenzo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Un terremoto sacude el sur de la provincia de León
  3. 3 Un tiktoker berciano siembra la polémica con los incendios de O Barco: «Ojalá que arda todo el pueblo entero»
  4. 4 Desactivan una brigada a los 70 minutos: «No hay que poner limitaciones absurdas al trabajo»
  5. 5 Varias colillas mal apagadas, detrás del incendio de San Justo de la Vega que ya tiene un investigado
  6. 6 Detenido un joven de 20 años como supuesto autor del incendio de Berlanga del Bierzo
  7. 7 Más frío y primeros copos de nieve en las cumbres de León
  8. 8 Los patinetes eléctricos necesitarán un seguro para circular en León a partir de enero
  9. 9 Un rebaño de 2.500 ovejas corta el tráfico en León
  10. 10 Un fuerte golpe de viento sorprende en la Plaza Mayor de León y hace volar las terrazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un pueblo de León compra una parcela a Hacienda para proteger un yacimiento arqueológico

Un pueblo de León compra una parcela a Hacienda para proteger un yacimiento arqueológico