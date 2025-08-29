Dos influencers leoneses aparecen en la lista Forbes de mejores creadores de contenido Mónica Morán se mantiene asentada tras aparecer en este reconocimiento por quinto año consecutivo mientras que Javier Gallardo se estrena

Borja Pérez Viernes, 29 de agosto 2025, 18:14 Comenta Compartir

El talento leonés ha vuelto a aparecer en la élite de la creación de contenido del país y, además, esta vez lo ha hecho por partida doble. Mónica Morán, conocida mayoritariamente en redes sociales como 'Monismurf' ya puede considerarse una veterana en este mundillo después de aparecer en la lista Forbes por quinto año consecutivo.

A ella se suma en este 2025 Javier Gallardo, un conocido influencer de origen leonés galardonado también con este reconocimiento.

En primer lugar, cabe destacar que Forbes es una revista estadounidense que, cada año, hace rankings de diverso índole entre los que se encuentra el de los mejores creadores de contenido. En ella, aparecen caras reconocibles como puede ser Ibai Llanos, Auronplay o Xuso Jones, entre otros.

Dilatada trayectoria con reconocimiento

Mónica Morán es una de las grandes estrellas españolas de TikTok con más de nueve millones de seguidores, además de los más de dos millones que suma en Instagram.

Tras una dilatada trayectoria en las redes sociales a pesar de tener tan solo 25 años, sus contenidos mezclan diferentes estilos de vida como puede ser el humor con vídeos más centrados en la belleza, aunque siempre con un carácter juvenil con el que quiere acercarse al público.

Además de su labor en las diferentes plataformas figitales, la natural de León es autora de cuatro libros y colaboradora de grandes marcas de moda, belleza y música, lo que le ha sumado puntos a la hora de colocarse entre las influencers más conocidas del panorama nacional.

Un actor y escritor propulsado en redes sociales

Por otro lado, Javier Gallardo se ha estrenado en este 2025 en la lista Forbes, incluyéndose también como uno de los mejores creadores de contenido tras sumar 652 mil seguidores en Instagram y una cifra similar en TikTok.

El leonés de 27 años, desarrollado a caballo entre León y Oviedo, es actor tras graduarse en Arte Dramático por la Escuela de Superior del Principado de Asturias. Aprovechando su creatividad, ha utilizado Instagram «como escaparate creativo», haciéndose hueco de forma exponencial hasta llegar a donde está a día de hoy.

Además, esta faceta, propulsada con la participación en varias producciones de ópera y teatro, se combina con su afición por la escritura, que le ha llevado a escribir libros, entre los que se encuentro el poemario Cúrame tiempo.

El leonés, por otro lado, ha aparecido este mismo año en vídeos como 'La vuelta al mundo' de YoSoyPlex, que han impulsado al joven aún más en redes sociales tras mostrarse a sus seguidores como una persona capaz de mostrarse con la mayor naturalidad, sin miedo ni vergüenza a lo que digan o piensen a su alrededor.