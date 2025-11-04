leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un efectivo de la Guardia Civil.

Encuentran un cadáver con signos de violencia en un pozo en Lorenzana

El cuerpo fue localizado a última hora del domingo con importantes signos de violencia y los efectivos de la Guardia Civil investigan el caso

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

El cadáver de un hombre con importantes signos de violencia ha aparecido en un pozo de la localidad leonesa de Lorenzana a última hora del domingo.

Según ha podido saber este medio, el caso se encuentra bajo secreto de sumario y se están investigando los hechos por la brutalidad de las lesiones y del suceso. Efectivos de la Guardia Civil estudian el caso.

Noticias relacionadas

Un detenido en León tras caer una banda criminal nacional que estafó 300.000 euros

Un detenido en León tras caer una banda criminal nacional que estafó 300.000 euros

Desarticulan en La Bañeza un punto de cultivo y tráfico de cannabis

Desarticulan en La Bañeza un punto de cultivo y tráfico de cannabis

Desde última hora del domingo se investiga este caso después de la aparición del cuerpo de este vecino de Lorenzana en una zona céntrica de esta localidad y que sus vecinos califican como «una desgracia».

La vivienda de este vecino se encuentra precintada por la Guardia Civil mientras duren las pesquisas para tratar de esclarecer este suceso.

En actualización

Los periodistas de leonoticias trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Palacios llora la muerte de David en el Pajariel: «Estamos muy afectados, era un chico muy conocido»
  2. 2 El choque entre un bus y un vehículo obliga a desalojar a los pasajeros
  3. 3 Una queja anónima alertó del «peligro» de la valla junto al estadio: «Eso es una cuchilla»
  4. 4 Un joven de 20 años herido tras un accidente entre un turismo y un patinete en León
  5. 5 Yoko Ono empapela enclaves icónicos de León ante su desembarco en el Musac
  6. 6 Un motorista resulta herido al chocar contra un corzo en la CL-631
  7. 7 Un detenido en León tras caer una banda criminal nacional que estafó 300.000 euros
  8. 8 Estudiantes de la ULE sobre el curso de Pedagogía Antifascista: «Está bien para fomentar la cultura de paz en el aula»
  9. 9 Amancio Ortega repite como el hombre más rico de España y una leonesa aparece en la lista de la comunidad
  10. 10 El primer módulo de la Facultad de Medicina de León estará listo en el curso 2029-2030

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Encuentran un cadáver con signos de violencia en un pozo en Lorenzana

Encuentran un cadáver con signos de violencia en un pozo en Lorenzana