Encuentran un cadáver con signos de violencia en un pozo en Lorenzana El cuerpo fue localizado a última hora del domingo con importantes signos de violencia y los efectivos de la Guardia Civil investigan el caso

Imagen de archivo de un efectivo de la Guardia Civil.

Leonoticias León Martes, 4 de noviembre 2025, 13:50

El cadáver de un hombre con importantes signos de violencia ha aparecido en un pozo de la localidad leonesa de Lorenzana a última hora del domingo.

Según ha podido saber este medio, el caso se encuentra bajo secreto de sumario y se están investigando los hechos por la brutalidad de las lesiones y del suceso. Efectivos de la Guardia Civil estudian el caso.

Desde última hora del domingo se investiga este caso después de la aparición del cuerpo de este vecino de Lorenzana en una zona céntrica de esta localidad y que sus vecinos califican como «una desgracia».

La vivienda de este vecino se encuentra precintada por la Guardia Civil mientras duren las pesquisas para tratar de esclarecer este suceso.

En actualización Los periodistas de leonoticias trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.