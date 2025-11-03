Cae una banda criminal nacional con ramificación en León que estafó 300.000 euros

Leonoticias León Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:03 Comenta Compartir

La Guardia Civil, en el marco de la operación Vencal, ha detenido a diez personas e investigado a otras seis pertenecientes a una organización criminal que habría estafado cerca de 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía al por mayor presentando posteriormente justificantes bancarios falsificados. Durante el desarrollo de la operación se han esclarecido 39 hechos delictivos cometidos desde abril del pasado año en 18 provincias españolas, entre ellas León.

A raíz de una investigación sobre una persona residente en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga, por una supuesta estafa en la compraventa de 120 garrafas de aceite, se inició la investigación. Poco después, los agentes recibieron otra información relacionada con otra estafa en la compraventa de aceites al por mayor, cuyo presunto autor también residía en el mismo barrio.

Durante la investigación de estas dos estafas, se pudo constatar la similitud que había entre ellas ya que habían utilizado el mismo justificante bancario como comprobante de pago falso y que sus autores residían en la provincia de Bizkaia. Posteriormente, los agentes descubrieron que este tipo de estafa se estaba cometiendo por distintos puntos de la península.

Estafas con tarjetas de prepago a nombre de terceras personas

Los detenidos contactaban telefónicamente con empresas de venta al por mayor, para comprar con carácter urgente, distintos tipos de mercancía de alto valor y poder recoger lo antes posible. Para los pedidos utilizando tarjetas de prepago a nombre de terceras personas. Una vez aceptado el pedido, los autores remitían por mensajería instantánea un justificante bancario con apartados modificados o falsificados, como prueba del supuesto pago de la cuantía acordada.

Tras recoger el género, antes de que los vendedores pudieran comprobar el ingreso del pago, cortaban todo tipo de comunicación con los vendedores para que no les pudieran reclamar el pago de la compra cuando se percataban de no haber recibido el dinero.

Vehículos de alquiler o transportistas afectados

Para recoger los productos, en la mayoría de las ocasiones planificaban itinerarios por distintas provincias y realizar estafas consecutivas. Asimismo, utilizaban vehículos de alquiler o contrataban un servicio de transportistas. Una vez recogida la mercancía, trasladaban el género hasta Bilbao.

Cabe destacar, que al igual que estafaban a las empresas de compraventa, también lo hacían a los transportistas, ya que los contrataban por una cuantía en torno a 500-600 euros, pero solo les adelantaban una pequeña señal y no percibían la cantidad total acordada tras la entrega de la mercancía. Otros, sin embargo, eran supuestamente pagados mediante transferencia bancaria, enviándoles el mismo tipo de justificante bancario modificado que a los vendedores.

Una banda que operaba en toda España

Las detenciones e investigaciones se han realizado en Bizkaia, León, Zaragoza, Ávila y Álava. Asimismo, se han esclarecido 39 estafas en 18 provincias: Álava (1), Albacete (1), Alicante (1), Asturias (2), Ávila (1), Badajoz (4), Barcelona (9), Castellón (2), Granada (2), La Rioja (3), León (1), Málaga (4), Navarra (1), Palencia (1), Sevilla (1), Teruel (2), Valencia (2) y Zamora (1).

Entre los productos adquiridos la organización, destacan productos perecederos como son aceite, cárnicos (embutido, jamón y lechazo), pescado, queso y conserveros (espárragos y banderillas). También han adquirido patinetes eléctricos y placas de PVC de alta calidad, además de once perros.