Un proyecto de la ULE que usa drones en emergencias en carretera gana un certamen nacional El grupo de estudiantes de Ingeniería Aeroespacial 'Aviss' de la ULE alcanza la final de los 'Santander X Spain Awards 2025' con este proyecto de empresa de tecnología aplicada a la seguridad vial

Leonoticias León Lunes, 27 de octubre 2025, 13:13 Comenta Compartir

El grupo AVISS de la Universidad de León alcanzó la final del 'Santander X Spain Awards 2025' que se ha celebrado en el Valencia Digital Summit, un evento internacional de referencia para emprendedores, startups, innovadores e inversores.

El grupo AVISS presentó su proyecto para la creación de una empresa de tecnología aplicada a la seguridad vial que han ideado Mario Tejedor, Samuel Pérez y Álvar Muset, estudiantes de Ingeniería Aeroespacial que había resultado ganador del 'Santander X Award' | Proyectos Emprendedores Universitarios 2025 en la Unviersidad de León, impulsado por el área de Emprendimiento.

AVISS propone el desarrollo de estaciones autónoma de drones para transformar la respuesta ante emergencias en carretera, con innovación, sostenibilidad y rapidez. Para ello plantean una red de estaciones autónomas que, al detectar una emergencia, activan un dron en menos de 30 segundos que vuela hasta el punto del incidente, manda imágenes en tiempo real al centro de control y ofrece una visión de la situación en los primeros cinco minutos, permitiendo así una rápida actuación en situaciones de emergencia en carretera. Se trata también de un proyecto con una importante implicación social.

Los premios 'Santander X Spain Awards 2025' reconocen las ideas de negocio universitarias, startups y scaleups más innovadoras y prometedoras del panorama español y les brinda ayuda en su crecimiento, visibilidad, exposición internacional y mentorías de forma gratuita.

Temas

Universidad de León