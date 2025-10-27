Los niños y niñas de León ayudan a prevenir los incendios forestales Arranca la novena edición de la campaña de prevención de incendios forestales '#Plantémonos'coordinada por dos investigadoras de la ULE

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) de la Universidad de León en el Campus de Ponferrada retoma este lunes las actividades de la campaña '#Plantémonos'. Esta iniciativa, coordinada por las investigadoras Flor Álvarez Taboada y Elena Marcos Porras con la colaboración la Fundación Pau Costa y el Ministerio de Reto Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, comenzó en 2017 y tiene como objetivo sensibilizar y divulgar la importancia de la prevención de incendios en diversos sectores de la sociedad.

Durante este lunes 27 y martes 28 de octubre especialistas en incendios y en educación ambiental impartirán un curso de formación a estudiantes del Grado de Ingeniería Forestal y del Doble Grado de Ingeniería Forestal y Ciencias Ambientales para profundizar en el conocimiento y la problemática de los incendios forestales. Actividad previa a los talleres '#notequemes' dirigidos a alumnos de 1º de ESO de la provincia de León, especialmente en aquellas zonas con una alta incidencia de incendios forestales.

Estos talleres, impartidos por estudiantes de la EIAF con la colaboración de los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) de TRAGSA-MITECO, han llegado ya a más de 6.000 alumnos de secundaria y, en esta edición, se prevé la participación de, al menos, veinte institutos y más de mil alumnos implicados.

Más contenidos sobre autoprotección

En el curso de formación que se desarrollará esta semana se abordan aspectos como: 'La problemática de los incendios forestales en un contexto global. Causas y motivaciones de los incendios forestales en Castilla y León', impartido por Fernando Castedo Dorado (Universidad de León); 'Estrategias de prevención contra incendios forestales. Prevención: activa, directa e indirecta. Área mediterránea vs área atlántica. Escala de Castilla y León', por Roberto López (BRIF de Tabuyo del Monte, MITECO-TRAGSA); 'Autoprotección', dirigido por Ferrán Dalmau (Medi XXI, que participará en remoto); 'Taller de percepción de la sociedad sobre los incendios forestales', por Celso Coco (eforestal, que también participará online), y 'Experiencias en educación ambiental para la prevención de incendios', por el Centro para la Defensa Contra el Fuego (Junta de Castilla y León) y Luz Valbuena (Universidad de León).

Además, el programa incluye también el 'Taller de competencias en comunicación', impartido por Leticia Barrionuevo (Universidad de León). Debido a la casuística de los incendios de este verano en la provincia de León se han reforzado los contenidos referentes a la autoprotección, tanto en el curso de formación como en los talleres que se imparten en los institutos, incidiendo en la necesidad de actuar sobre la vegetación próxima a las poblaciones, así como en las pautas de actuación en caso de la proximidad de un incendio.