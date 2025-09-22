Las universidades de León y Oviedo crean un espacio artístico y cultural de intercambio que se inaugura con la exposición 'Inefables' El acuerdo entre las dos universidades «hermanas» permitirá generar un «diálogo» de obras, artistas e ideas «que enriquecerán la vida cultural de la sociedad leonesa y asturiana

El Ateneo Cultural El Albéitar ha inaugurado este lunes 'Inefable', una exposición de la artista mexicana Fabiola Naya con la que las universidades de León y Oviedo abren una nueva etapa colaborativa que permitirá abrir vías de intercambio artístico y cultural entre las dos instituciones académicas.

Un acuerdo que se traducirá, según ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, en un intercambio vivo y constante que permitirá que las obras, los artistas y las ideas circulen entre León y Oviedo, generando un diálogo creativo que trascienda fronteras y fortalezca nuestro compromiso con la cultura.

Voluntad compartida

«La exposición Inefable es el símbolo de esta voluntad compartida entre las universidades de León y Oviedo, y un recordatorio de que el arte tiene la capacidad de inspirarnos y unirnos», destacó González, que se mostró convencida como este acuerdo enriquecerá la vida cultural del conjunto de la sociedad leonesa y asturiana.

Por todo ello, trasladó su agradecimiento a la Universidad de Oviedo por su disposición de caminar juntos en el ámbito cultural, así como al Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes y al equipo del Ateneo Cultural, por haber impulsado esta nueva alianza cultural.

Precisamente, la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la universidad ovetense, María Pilar García Cuetos, recordó cómo durante los últimos años las dos universidades «hermanas» se han retroalimentado mediante el intercambio de profesorado y el interés común por múltiples temas.

Dos universidades públicas que comparten el compromiso de devolver a la sociedad parte de lo que reciben, especialmente a través de la cultura. De ahí la relevancia de este acuerdo que «va más allá de la vecindad y abre la puerta a un fructífero intercambio cultural y artístico que estoy convencida que trasciende a quienes lo hemos iniciado».

Inefable

Con una gran carga poética y filosófica, la muestra Inefable que previamente recaló en la universidad asturiana invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, el fluir de la energía y la íntima conexión entre el ser humano y el cosmos. Una exposición que, con su profundidad, recuerda que lo esencial siempre trasciende lo visible.

La artista Fabiola Naya ha agradecido la acogida por parte del Ateneo Cultural de una obra que conjuga pintura, escultura y fotografía que surge de un profundo interés por explorar la ciencia y los misterios del Universo.

Una obra que invita a la reflexión

Según Naya, la obra 'Inefable' emerge de un 'campo subyacente' y busca transmitir la importancia de prestar atención tanto a la razón como a la sensibilidad, invitando al espectador a reflexionar sobre la conciencia y la percepción de la realidad.

La artista ha destacado asimismo su entusiasmo por formar parte del inicio de la colaboración entre la Universidad de Oviedo y la Universidad de León, valorando la energía que esta iniciativa genera en la promoción del arte.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo 24 de noviembre en la sala de exposiciones 'César Ordóñez' del Ateneo Cultural El Albéitar, de 12 a 14:00 horas y de 18 a 20:00 horas, con acceso libre.