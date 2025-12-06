leonoticias - Noticias de León y provincia

Trump valora la camiseta Tuxedo de la Cultural.

La reacción de Donald Trump al encontrarse con la camiseta más mediática de la Cultural

Al presidente de Estados Unidos le preguntan qué le parece la indumentaria y tiene clara su respuesta

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:24

Comenta

Probablemente sea una de las escenas más surrealistas que dejó la eterna gala del sorteo de los grupos del Mundial 2026.

Tras conocer a los rivales de España en el próximo campeonato que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos, el presidente Donald Trump mantuvo encuentros con medios de comunicación de todo el mundo.

En ese momento, un periodista colombiano se dirige al dirigente estadounidense vestido con la mediática camiseta de la Cultural y Deportiva Leonesa que emulaba un esmoquin.

La 'Tuxedo', como fue oficialmente conocida aquella indumentaria que buscaba dar un golpe de efecto en un momento en el que la amenaza de desaparición del club era casi una realidad, blanca y negra, representando una pajarita, camisa y chaqueta ha vuelto a aquella esfera que alcanzó de la mano de este reportero.

La pregunta que lanza a Trump es clara: «¿Le gusta mi indumentaria?» a lo que el americano reacciona con una mirada y asegurando: «Sí, me gusta tu outfit». Después la pregunta la lanza el presidente sobre la procedencia del periodista y reitera: «Sí, me encanta», sobre la camiseta de la Cultural que llevaba puesta.

La Cultural estrenó su esmoquin en el año 2014 y fue camiseta oficial del partido por la minería que celebró ese mismo año en el Reino de León.

Te puede interesar

