Los astronautas y un proyecto de la ULE catapultan a León más cerca del espacio Investigadores del Campus de Ponferrada de la ULE aportarán su experiencia en incendios forestales a la misión espacial BIOMASS de la Agescia Espacial Europea

Proyecto de la ESA en el que participa la ULE y los dos investigadores.

Leonoticias León Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:02 | Actualizado 10:09h.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha concedido a dos investigadores del Campus de Ponferrada de la Universidad de León un prestigioso proyecto dentro de la convocatoria internacional Calibration/Validation Announcement of Opportunity (Cal/Val AO) de la misión BIOMASS, cuyo objetivo es mejorar la monitorización global de los bosques mediante tecnología satelital de vanguardia.

El proyecto, titulado 'Validation of the BIOMASS Forest Disturbance (FD) Product and Its Capacity to Detect Forest Loss Caused by Fire', tiene como finalidad validar el producto de detección de perturbaciones forestales de la misión BIOMASS y explorar su capacidad para diferenciar la deforestación provocada por incendios de la causada por otras actividades, como la tala. El estudio se centrará en bosques tropicales de Sudamérica, África y el sudeste asiático, regiones de gran relevancia en el ciclo global del carbono.

Ampliar proyecto de la ESA en el que participa la ULE.

El investigador principal es Víctor Fernández-García, doctor por la Universidad de León y con experiencia investigadora en universidades de Estados Unidos y Suiza, cuenta con una sólida trayectoria en teledetección y dinámica de incendios forestales. Entre sus trabajos más recientes destaca el desarrollo de un producto innovador para cartografiar áreas quemadas en el sureste de África. El co-investigador principal, Alfonso Fernández-Manso, catedrático del Departamento de Ingeniería Agrícola y Ciencias Forestales, es especialista en teledetección aplicada al estudio de los regímenes de fuego en ecosistemas mediterráneos y ha liderado proyectos de gran impacto internacional, como FIREMAP, una herramienta en la nube para evaluar los efectos de los incendios y monitorizar la regeneración de los bosques. Su experiencia en proyectos europeos y colaboraciones con centros de referencia mundial, como la Universidad de California y el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, refuerza la dimensión global de la investigación.

Ambos pertenecen al Grupo de Ecología Aplicada y Teledetección (GEAT) de la Universidad de León, en la investigación participarán también la catedrática de Ecología Leonor Calvo, el doctor de Ecología José Manuel Fernández Guisuraga (ULE), y la profesora Carmen Quintano (Universidad de Valladolid).

El proyecto que sitúa al Bierzo en la primera línea mundial

Este proyecto refuerza el papel del Campus de Ponferrada como referente en investigación en teledetección y gestión forestal y consolida su posición en el mapa internacional de la ciencia aplicada a los bosques y al cambio climático. La participación en una misión espacial de la ESA supone un hito histórico para la Universidad de León, que se sitúa en la primera línea de la investigación mundial en la lucha contra la deforestación y en la generación de conocimiento científico al servicio de la sostenibilidad.

Con esta concesión, la Universidad de León no solo impulsa su proyección internacional, sino que también refuerza su compromiso con el desarrollo científico y tecnológico de la provincia de León y de El Bierzo, contribuyendo a que el Campus de Ponferrada se consolide como polo de excelencia en investigación forestal y medioambiental.

Biomass: un satélite único en el mundo

A la hora de estudiar el cambio climático, una de las variables determinantes es el almacenamiento de carbono, uno de los principales gases responsables del efecto invernadero. Los ecosistemas forestales contienen más del 80 por ciento del carbono global, pero medirlo resulta extremadamente difícil, ya que los satélites ópticos no logran penetrar la densa cubierta de hojas y ramas y las mediciones terrestres en bosques tropicales resultan casi inaccesibles.

Para resolver este desafío, la Agencia Espacial Europea ha desarrollado la misión BIOMASS, un satélite de 1.170 kilos y dimensiones de hasta 20 metros (con antena desplegada), que transportará por primera vez un radar de apertura sintética (SAR) de banda P, su reflector de 12 metros permanecerá abierto durante los cinco años de la misión. El lanzamiento del satélite se realizó el 29 de abril de 2025 desde Kourou (Guayana Francesa), a bordo de un cohete Vega-C.

Ampliar Los dos investigadores de la ULE.

Según Klaus Scipal, director de la misión, «los bosques son la única forma natural de eliminar carbono atmosférico, pero también lo liberan mediante la deforestación y los incendios. A pesar de su importancia para nuestro clima, existe gran incertidumbre sobre cuánto carbono almacenan y liberan realmente. BIOMASS nos permitirá comprender mejor dónde están estas fuentes y sumideros, cómo funcionan y cómo cambian con el tiempo, para mejorar las predicciones climáticas y tomar mejores decisiones de protección».