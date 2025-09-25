La ULE muestra su amplia oferta en una treintena de stands de la Feria del Estudiante La rectora de la Universidad ha asegurado que esta iniciativa está pensada, principalmente, para los nuevos estudiantes con el objetivo de que puedan «buscar y encontrar su lugar en nuestra Universidad»

Durante toda la semana, el estudiantado de la Universidad de León está disfrutando de las 'Jornadas del estudiante' que este jueves han llegado a su día central en el que se concentra la mayor parte de la programación con la Feria del Estudiante como eje central. En la campa de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales se han instalado alrededor de 30 stands en los que los estudiantes de nuevo ingreso pueden conocer las asociaciones universitarias y las diferentes actividades y servicios que la ULE ofrece, así como otras asociaciones y propuestas juveniles como Cruz Roja o León Joven.

En la inauguración del Día del Estudiante, la rectora de la ULE, Nuria González, acompañada, entre otros por el alcalde de León, José Antonio Diez, explicó que esta iniciativa está pensada, principalmente, para los estudiantes de nuevo ingreso con el objetivo de que puedan «buscar y encontrar su lugar en nuestra Universidad» a través de actividades y servicios amplios y variados entre los que se propone, entre otros, voluntariado, cultura, deporte, innovación o sensibilización social, así como asociaciones universitarias a las que los estudiantes se pueden sumar: club cinematográfico, grupo de cohetería, debate y oratoria, moda o la tuna.

A ellas se sumaron otras asociaciones como Cruz Roja, ALCLES o León Joven. «Que esta jornada nos recuerde que estudiar en la Universidad de León no es solo cursar asignaturas, sino construir juntos un proyecto universitario con sentido», trasladó la rectora.

La rectora agradeció la colaboración del Ayuntamiento de León que ha cedido los stands que permiten la instalación de la feria en el exterior y lo personalizó en la figura del alcalde, José Antonio Diez, por «colaborar siempre con la Universidad».

Por otro lado, González reconoció «el intenso trabajo» de la Junta de Estudiantes y el vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes en la organización de estas Jornadas y también en su trabajo durante todo el año. Por su parte, el presidente de la Junta de Estudiantes de la Universidad de León, Gonzalo Rivera destacó que esta Feria muestra la vida de los «estudiantes que son el motor que mueve toda la Universidad». «Somos importantes, somos reivindicativos y todas las actividades que realizamos durante esta semana lo muestran y poco a poco se verá, cada vez más participación estudiantil», finalizó.

