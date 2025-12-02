La ULE busca los mejores prototipos con premios de hasta mil euros El concurso Protogenios 2026 está destinado a estudiantes de grado, máster y doctorado de la Universidad de León

La Universidad de León (ULE), a través de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (FGULEM), ha hecho pública la convocatoria de una nueva edición del Concurso 'Protogenios 2026', iniciativa enmarcada en el Plan TCUE 2024-2027 de la Junta de Castilla y León.

Se trata de una iniciativa que busca fomentar la transferencia de conocimiento y la innovación universitaria, apoyando el diseño y desarrollo de prototipos con potencial de comercialización. Podrán participar estudiantes de grado, máster y doctorado de la ULE, de forma individual o en equipo.

Premios de 1.000 a 500 euros

Los tres proyectos que obtengan mayor puntuación recibirán una dotación económica de 1.000 euros para cada uno. El resto de proyectos seleccionados recibirán 500 euros. A ello hay que añadir que se les proporcionará formación en emprendimiento y asesoramiento especializado en propiedad industrial e intelectual, así como acceso gratuito al FabLab UNILEON para el desarrollo de prototipos. A todo lo anterior hay que unir la difusión de los proyectos mediante vídeos divulgativos.

La presentación de candidaturas se podrá realizar hasta el 25 de enero de 2026. La entrega de documentación final se prolongará hasta el 31 de julio de 2026. Las solicitudes deberán enviarse por correo electrónico a innovacion@fgulem.es, indicando en el asunto 'Concurso Protogenios'.

