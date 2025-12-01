leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una mina a cielo abierto.

Un catedrático emérito aborda la impronta histórica de la minería en el paisaje leonés

El catedrático emérito de Geografía Física, José María Redondo Vega, ofrece este martes una ponencia fruto de cuatro décadas de investigación en la que analiza el impacto de la minería en el territorio

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:33

Comenta

El salón de grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León acoge este martes 2 de diciembre la conferencia 'Minería y Paisaje' impartida por José María Redondo Vega, catedrático emérito de Geografía Física de la ULE y una de las voces más autorizada en el estudio y análisis del paisaje de la orografía de la provincia de León.

Durante su intervención, Redondo Vega abordará la impronta que la actividad minera ha dejado en el paisaje del noroeste ibérico y analizará las interrelaciones entre los procesos extractivos y el medio físico. Su exposición ofrecerá una visión rigurosa basada en una extensa trayectoria investigadora desarrollada durante más de cuatro décadas.

Al término, el autor presentará la obra 'Geomorfología de León: ejemplos significativos de procesos y formas de relieve', un libro editado por el Servicio de Publicaciones de la ULE y que recoge 124 ejemplos de formas de relieve repartidos por toda la provincia, acompañados de descripciones claras y fotografías representativas.

Noticias relacionadas

Una revista internacional se hace eco de una investigación de la ULE sobre la caza

Una revista internacional se hace eco de una investigación de la ULE sobre la caza

La Tuna de León ya es Bien de Interés Cultura

La Tuna de León ya es Bien de Interés Cultura

La ULE refuerza su liderazgo en el mayor foro mundial de enseñanza del chino en Pekín

La ULE refuerza su liderazgo en el mayor foro mundial de enseñanza del chino en Pekín

El volumen constituye una referencia para comprender la diversidad geomorfológica leonesa, con explicaciones sobre formas estructurales, kársticas, fluviales, glaciares, periglaciares y de origen antrópico, entre otras, ofreciendo una visión muy completa sobre la geografía leonesa.

La ponencia, programada para las 11:00 horas, es la última actividad prevista en el ciclo de conferencias de Geografía 'Tres figuras esenciales de la Geografía de León comparte su legado' organizado por el departamento de Geografía y Geología y que ha contado con los catedráticos Lorenzo López Trigal y José Cortizo Álvarez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un derrumbe obliga al cierre total de la Ruta del Cares: Caín pierde el acceso
  2. 2 Apuñalado de gravedad en la cara un joven de 24 años en La Bañeza
  3. 3 El muñeco de nieve gigante escondido en una azotea de una céntrica plaza de León
  4. 4 Control en el rastro de León: un dispositivo conjunto lucha contra la venta de productos falsificados
  5. 5 Herida una mujer tras chocar su coche contra un osezno en Villablino
  6. 6 La Primitiva deja un premio de más de medio millón de euros en una localidad leonesa
  7. 7 Un incendio en la vivienda de un edificio de dos plantas en Trobajo deja una mujer herida
  8. 8 Un pueblo de León de 32 habitantes logra una mención por el jurado de la Capital Europea de la Navidad 2026
  9. 9 «Creo que deberíamos estar muy orgullosos de la formación que recibimos en León»
  10. 10 La queja de una leonesa por el sistema de citas previas del Santander llega al Banco de España

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un catedrático emérito aborda la impronta histórica de la minería en el paisaje leonés

Un catedrático emérito aborda la impronta histórica de la minería en el paisaje leonés