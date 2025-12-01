Un catedrático emérito aborda la impronta histórica de la minería en el paisaje leonés El catedrático emérito de Geografía Física, José María Redondo Vega, ofrece este martes una ponencia fruto de cuatro décadas de investigación en la que analiza el impacto de la minería en el territorio

El salón de grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León acoge este martes 2 de diciembre la conferencia 'Minería y Paisaje' impartida por José María Redondo Vega, catedrático emérito de Geografía Física de la ULE y una de las voces más autorizada en el estudio y análisis del paisaje de la orografía de la provincia de León.

Durante su intervención, Redondo Vega abordará la impronta que la actividad minera ha dejado en el paisaje del noroeste ibérico y analizará las interrelaciones entre los procesos extractivos y el medio físico. Su exposición ofrecerá una visión rigurosa basada en una extensa trayectoria investigadora desarrollada durante más de cuatro décadas.

Al término, el autor presentará la obra 'Geomorfología de León: ejemplos significativos de procesos y formas de relieve', un libro editado por el Servicio de Publicaciones de la ULE y que recoge 124 ejemplos de formas de relieve repartidos por toda la provincia, acompañados de descripciones claras y fotografías representativas.

El volumen constituye una referencia para comprender la diversidad geomorfológica leonesa, con explicaciones sobre formas estructurales, kársticas, fluviales, glaciares, periglaciares y de origen antrópico, entre otras, ofreciendo una visión muy completa sobre la geografía leonesa.

La ponencia, programada para las 11:00 horas, es la última actividad prevista en el ciclo de conferencias de Geografía 'Tres figuras esenciales de la Geografía de León comparte su legado' organizado por el departamento de Geografía y Geología y que ha contado con los catedráticos Lorenzo López Trigal y José Cortizo Álvarez.