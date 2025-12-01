La Tuna de León ya es Bien de Interés Cultura Castilla y León alberga entre 20 y 30 tunas universitarias activas o con actividad reciente, las de León de las más importantes

Leonoticias León Lunes, 1 de diciembre 2025

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte declaró este lunes 1 de diciembre a la Tuna como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial. El objetivo de esta decisión es proteger la singularidad de un bien que representa una tradición viva, plenamente integrada en el día a día de las ciudades universitarias de la comunidad.

Según las estimaciones de la Junta, Castilla y León alberga entre 20 y 30 tunas universitarias activas o con actividad reciente. Esta cifra engloba tanto a las formaciones de estudiantes actuales (masculinas y femeninas) como a las denominadas 'cuarentunas', compuestas por antiguos miembros que mantienen la actividad musical y los lazos de amistad a lo largo de los años.

La declaración reconoce el valor de la Tuna como forma de socialización colectiva, fomentando el compañerismo y la inclusión, tal y como se recoge en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.