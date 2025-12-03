La ULE apuesta por la Fisioterapia Comunitaria y crea una microcredencial pionera Las clases comenzarán el 10 de enero y se prolongarán hasta el mes de mayo

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León impartirá entre enero y mayo de 2026 la Microcredencial Universitaria en Bases para la Fisioterapia en Consulta Comunitaria, cuyo objetivo es formar a profesionales en ese ámbito dado que solo el tres por ciento de fisioterapeutas trabajan en él a pesar del incremento de las necesidades asistenciales.

Este título propio se desarrollará de forma presencial y completa en el Campus de Ponferrada y está dirigido a fisioterapeutas de entre 25 y 64 años interesados en Atención Primaria y Comunitaria, así como a profesionales vinculados a clínicas privadas con vocación social o a programas de prevención y promoción de la salud en sus territorios.

La formación dará comienzo el 10 de enero, con un programa que combina contenidos teóricos y prácticas de simulación clínica, con sesiones los sábados, en horario de 9 a 14 y de 16 a 19 horas, y se organizarán en una cadencia aproximada de un seminario cada tres semanas hasta el 9 de mayo de 2026. La preinscripción ya está abierta.

El objetivo es capacitar a los profesionales para ofrecer cuidados centrados en la persona, promoviendo la salud, la prevención y el automanejo, así como reforzar la educación sanitaria y el trabajo desde el paradigma comunitario. Los participantes adquirirán las competencias necesarias para ejercer como fisioterapeutas especializados en salud comunitaria, un perfil cada vez más demandado en el sistema sanitario.

Y es que la Fisioterapia «debe contar con profesionales preparados para mejorar la salud de la población aprovechando sus propios recursos personales y comunitarios», dice el codirector de la microcredencial, Óscar Rodríguez.

«Es necesario que la formación profundice en habilidades relacionales, educación para la salud, cribado de patologías que puedan abordarse mediante automanejo y diseño de programas de ejercicio terapéutico», añade.

