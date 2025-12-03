Unión de expertos de la ULE y Guardia Civil para hablar sobre rescate en la montaña La cita tendrá lugar el jueves 11 de diciembre en el Campus de Vegazana y contará con ponencias, talleres prácticos, exhibiciones de rescate y exposición de medios especializados

Leonoticias León Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:37 Comenta Compartir

La Universidad de León y la Guardia Civil han programado para el próximo jueves 11 de diciembre la segunda edición de las 'Jornadas de Seguridad Integral en Montaña', un encuentro formativo que se desarrollará a lo largo de toda la jornada en el Campus de Vegazana.

Una iniciativa que nace con el objetivo de promover la seguridad en la práctica de actividades de montaña, acercar el trabajo que desarrollan los profesionales del rescate y la intervención en entornos naturales, y mostrar las salidas profesionales de los educadores físico-deportivos vinculadas al medio natural.

Las Jornadas profundizan en aspectos esenciales para quienes realizan actividades en montaña, combinando la visión científica de la ULE con la experiencia operativa del GREIM y de diversas unidades de la Guardia Civil. Entre las competencias que se trabajarán destacan la identificación de riesgos, la comprensión de técnicas básicas de rescate y emergencias y la gestión del riesgo en actividades en el medio natural.

A lo largo del día se desarrollará un completo programa que incluye conferencias de especialistas, talleres prácticos, exhibiciones dinámicas de rescate –entre ellas una demostración con unidad canina y maniobras técnicas en rocódromo–, además de una exposición de material, vehículos y medios aéreos utilizados por las diferentes unidades participantes.

El objetivo es ofrecer una visión integrada de la seguridad en montaña, desde la preparación física y el análisis de la siniestralidad hasta la actuación profesional en situaciones de emergencia.

Programa

1.Ciclo de conferencias

08:30 a 14:15 y de 16:15 a 18:30 horas en el Salón de Grado de la Facultad de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, y en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte del Campus de Vegazana de la Universidad de León, con el siguiente programa:

08:30 - 09:00 horas. Recepción de participantes.

09:00 - 09:30 horas. Inauguración de las jornadas por parte de las autoridades y directores.

09:30 - 10:00 horas. Demandas físicas y estrés térmico en actividades de montaña (VALFIS). Ponente: Dña. Belén Carballo Leyenda, profesora de la FCAFYD.

10:15 - 11:00 horas. El guardia civil instructor de montaña. La vida en el CAEM. Guardia Civil D. Joaquín Alonso Aller, del CAEM (Centro de Adiestramientos Especiales de Montaña).

11:00 - 11:30 horas. Descanso

11:30 - 12:15 horas. La siniestralidad en la montaña. Los accidentes más comunes y como prevenirlos. Ponente: brigada D. Enrique Ferrero Rodríguez, jefe del GREIM de Sabero.

12:30 - 13:15 horas. El rescate complejo de espeleo. Ponente: Guardia Civil D. Marcos Penas Peón, de la Jefatura del Servicio de montaña.

13:30 - 14:15 horas. Mesa redonda: la masificación en la montaña. (GREIM, FDMESCYL, FCAFYD y Guarda refugio Collado Jermoso).