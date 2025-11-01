Un profesor de León viaje a China para hablar sobre la modernización del país

Leonoticias León Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:38 Comenta Compartir

El profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León (ULE), Juan Ramón Rodríguez Fernández, ha participado en el 'I Simposio Internacional sobre La Modernización de China: Una Perspectiva Global', organizado por la Facultad de Educación de la Universidad de Hong Kong, durante los días 24 y 26 de octubre de 2025. Se trata de una universidad pública de gran prestigio, que está situada en el puesto número 11 del mundo según el ranking QS.

La participación de Juan Ramón Rodríguez Fernández consistió en una ponencia en la que reflexionó sobre el papel que la educación ha tenido en el proceso de modernización de China.

El profesor de la ULE destacó el mantenimiento del gobierno chino de altos niveles de inversión en las últimas décadas en el sistema educativo público chino. Por otra parte, abordó los logros conseguidos y los retos pendientes que este proceso de modernización tiene en relación a la consecución del Bien Común y el papel potencial que la educación tiene en este proceso dirigido al logro de la 'Prosperidad compartida'.