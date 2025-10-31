La II Caravana Biometac de la ULE acercan el conocimiento científico al medio rural La iniciativa ofrece talleres abiertos y gratuitos en Argovejo, Bembibre, Llamas de la Ribera y Zotes del Páramo, con talleres abiertos y gratuitos

Leonoticias León Viernes, 31 de octubre 2025, 10:40 Comenta Compartir

La Universidad de León cerró con éxito la segunda edición del proyecto Caravana Biometac, una iniciativa del Grupo de Innovación Docente Biometac que sacó la ciencia de la universidad para acercarla a los pueblos de la provincia. Concretamente, recorrió Argovejo, Bembibre, Llamas de la Ribera y Zotes del Páramo, con talleres abiertos y gratuitos que reunieron a más de 350 participantes de todas las edades.

En cada parada, el público pudo experimentar la ciencia de forma directa, explorando temas tan diversos como la fisiología, la microbiología, la zoología, la botánica, la geología, la ciencia de los alimentos, la ecología del fuego o la antropología forense.

El proyecto se enmarca en la metodología de Aprendizaje-Servicio, una estrategia educativa que combina la formación académica con la acción social. A través de ella, el estudiantado aprende haciendo y, al mismo tiempo, contribuye al bienestar de la comunidad.

Temas

Universidad de León