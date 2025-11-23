leonoticias - Noticias de León y provincia

Jóvenes investigadores.

Los premios Mariano Rodríguez para investigadores leoneses otorgan 6.000 euros

Jóvenes investigadores pueden presentar sus candidaturas por trabajos sobre León o realizados en su Universidad hasta el 2 de marzo de 2026

León

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:49

La Fundación Carolina Rodríguez convoca la XXX edición de los Premios Mariano Rodríguez para trabajos científicos, de historia, cultura o investigación, referentes a León y su provincia o que se realicen en la Universidad de León (ULE), cualquiera que sea su objeto.

Podrán optar a ellos todos los jóvenes investigadores que acrediten haber finalizado sus estudios de licenciado, arquitecto, ingeniero superior o graduado con posterioridad al 1 de enero de 2018.

Los trabajos, de autoría individual o conjunta, han de ser inéditos, deberán estar escritos en español con rigor y métodos científicos y se presentarán en la Secretaría General de la ULE, (avenida Facultad de Veterinaria, 25, León), antes del 2 de marzo de 2026.

La presentación será por triplicado, mecanografiados a doble espacio en papel DIN A4 por una sola cara, convenientemente encuadernados, con una extensión máxima de 150 páginas y carentes de identificación personal de su autor o autores. También será necesario entregar el trabajo en soporte digital.

Cómo presentan las candidaturas y cuantía de los premios

Aparte se acompañará un sobre cerrado en cuyo exterior se hará constar el título y en cuyo interior se incluirán los datos personales del autor o autores (nombre, apellidos, domicilio, teléfono, profesión), y algún documento que acredite que finalizaron sus estudios con posterioridad al 1 de enero de 2018. Los Premios Mariano Rodríguez se fallarán y se harán públicos antes del 10 de abril de 2026, y se entregarán en acto solemne el día de la celebración de la festividad de San Isidoro, patrono de la ULE.

Se otorgarán dos premios indivisibles de 3.000 euros; uno en el área de las Ciencias de la Naturaleza y Técnicas y otro para Ciencias Sociales y Humanidades. Asimismo, podrá otorgarse un accésit por cada modalidad por importe de 600 euros cada uno, si el jurado respectivo considera que hay trabajos merecedores de ello. La Fundación Carolina Rodríguez se reserva el derecho a publicar los trabajos premiados, salvo renuncia expresa de los autores.

De no proceder la fundación a la publicación, el autor quedará en libertad de publicar en su totalidad, o en parte, el trabajo premiado, debiendo hacer constar que ha sido galardonado con el Premio 'Mariano Rodríguez' para jóvenes investigadores de la Fundación Carolina Rodríguez de León.

