leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Facultad de Ciencias de la Salud.

El cambio de paradigma en la atención sanitaria a las mujeres, a estudio en la ULE

Una jornada abierta a toda la ciudadanía, tendrá lugar el 25 de noviembre

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

El cambio de paradigma en la atención sanitaria a las mujeres será el eje central de la Jornada V del VII Ciclo de Jornadas Abiertas 'Género, Diversidad Sexual y Derechos', que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Salud de León.

La sesión está coordinada por María Concepción Unanue Cuesta, profesora de la Universidad de Valladolid y cuenta con las intervenciones de dos expertas en el ámbito de la salud con perspectiva de género.

Noticias relacionadas

Así opera a los caballos en el Hospital Veterinario de la ULE con cirugía de última generación

Así opera a los caballos en el Hospital Veterinario de la ULE con cirugía de última generación

Investigadores revelan «daños significativos» en la biodiversidad protegida de León

Investigadores revelan «daños significativos» en la biodiversidad protegida de León

Por un lado, Paloma Andrés Domingo, ginecóloga feminista y sexóloga, ofrecerá la ponencia 'Una mirada feminista sobre la menopausia', en la que abordará la necesidad de comprender esta etapa desde un enfoque integral y, por otro, María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, presentará 'Sesgos e innovaciones de género en la atención e investigación sanitaria', que abordará las desigualdades estructurales y los avances necesarios para corregirlas.

La sesión comenzará a las 16 horas y está abierta tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la ciudadanía. La inscripción puede formalizarse a través de un formulario habilitado por la organización.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los dos mineros muertos en el accidente de Cangas es de Villablino
  2. 2 Una intervención policial con el atropello a un agente y un disparo disuasorio sacude la tarde en Villabalter
  3. 3 Triana Martínez logra su primer permiso de prisión tras 14 denegaciones en tres años
  4. 4 Encuentran semiinconsciente en su vehículo a una mujer desaparecida en el alfoz de León
  5. 5 El barco leonés que navega con tapa de calamares
  6. 6 Cierra tras 41 años Gnomos, la tienda más emblemática de regalos y complementos de la calle Ancha de León
  7. 7 Una caravana de coches corta la Inmaculada: «La Nacional parece un patatal»
  8. 8 León avanza en la liberación de la muralla con dos nuevas demoliciones
  9. 9 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  10. 10 Un herido tras salirse de la vía y empotrarse contra un muro en Castrotierra de la Valduerna

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El cambio de paradigma en la atención sanitaria a las mujeres, a estudio en la ULE

El cambio de paradigma en la atención sanitaria a las mujeres, a estudio en la ULE