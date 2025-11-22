El cambio de paradigma en la atención sanitaria a las mujeres, a estudio en la ULE Una jornada abierta a toda la ciudadanía, tendrá lugar el 25 de noviembre

Leonoticias León Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:07 Comenta Compartir

El cambio de paradigma en la atención sanitaria a las mujeres será el eje central de la Jornada V del VII Ciclo de Jornadas Abiertas 'Género, Diversidad Sexual y Derechos', que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Salud de León.

La sesión está coordinada por María Concepción Unanue Cuesta, profesora de la Universidad de Valladolid y cuenta con las intervenciones de dos expertas en el ámbito de la salud con perspectiva de género.

Por un lado, Paloma Andrés Domingo, ginecóloga feminista y sexóloga, ofrecerá la ponencia 'Una mirada feminista sobre la menopausia', en la que abordará la necesidad de comprender esta etapa desde un enfoque integral y, por otro, María Teresa Ruiz Cantero, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, presentará 'Sesgos e innovaciones de género en la atención e investigación sanitaria', que abordará las desigualdades estructurales y los avances necesarios para corregirlas.

La sesión comenzará a las 16 horas y está abierta tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la ciudadanía. La inscripción puede formalizarse a través de un formulario habilitado por la organización.

Temas

Universidad de León