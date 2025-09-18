Fallece un hombre en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo El fallecido trató de sofocar las llamas, sufriendo quemadores y quedando inconsciente en una zona de matorral cercana a esta localidad

Leonoticias León Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:34

Un hombre de 66 años ha fallecido en la tarde de este jueves en la localidad leonesa de Villarejo de Órbigo tratando de sofocar un incendio forestal que ha sido declarado en el entorno de esta población.

El 112 recibió una llamada alertando de que un hombre había sufrido quemaduras en una zona de matorral y se encontraba insconciente, movilizando a una UVI móvil y a un equipo médico de Benavides de Órbigo.

En el lugar, el personal sanitario tan sólo pudo confirmar el fallecimiento de este hombre de 66 años.

El fuego fue declarado en torno a las 18:00 horas y los efectivos continuan trabajando en su extinción. Actualmente se encuentran movilizadas dos cuadrillas terrestres, una autobomba, dos agentes medioambientales y una dotación de Bomberos de la Diputación.

Por otro lado, en Ponferrada también se ha declarado un pequeño incendio al oeste de la ciudad pasadas las 19:30 horas mientras que el incendio declarado en Sahagún se encuentra controlado.