leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escuela de ingenierías de la ULE.

León reunirá a los mejores cerebros matemáticos en la fase nacional de la Olimpiada Femenina de Matemáticas

La competición, que busca reforzar los referentes femeninos, tendrá lugar el próximo mes de febrero y reunirá a las mejores jóvenes clasificadas de las fases locales de toda España

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:47

Comenta

La Universidad de León refuerza su compromiso con la promoción de las vocaciones científicas entre los más jóvenes a través de una nueva edición de la Olimpiada Matemática, que cumple 62 años reuniendo talento en torno a la lógica y la resolución de problemas.

Una cita que, en su fase cero, tendrá lugar el próximo 12 de diciembre, con el plazo de inscripción abierto hasta el próximo miércoles día 10. La participación es individual y está dirigida a estudiantes de 3º y 4º de ESO, así como de 1º y 2º de Bachillerato.

El objetivo de esta fase preliminar es acercar a los más jóvenes al espíritu de las olimpiadas científicas, una herramienta clave para estimular vocaciones STEM y descubrir futuros talentos matemáticos.

Noticias relacionadas

La ULE apuesta por la Fisioterapia Comunitaria y crea una microcredencial pionera

La ULE apuesta por la Fisioterapia Comunitaria y crea una microcredencial pionera

Unión de expertos de la ULE y Guardia Civil para hablar sobre rescate en la montaña

Unión de expertos de la ULE y Guardia Civil para hablar sobre rescate en la montaña

Fallece José Luis Avello, figura clave en la excavación del Castro de los Judíos

Fallece José Luis Avello, figura clave en la excavación del Castro de los Judíos

Además, el mes de febrero convertirá a León en sede de la Olimpiada Femenina Española de Matemáticas (OFEM), una cita que busca impulsar la participación de jóvenes en competiciones científicas y reforzar referentes femeninos en el ámbito matemático.

Las mejores clasificadas de las fases locales de toda España participarán en esta prueba nacional, desde la cual podrán acceder posteriormente a la prestigiosa Olimpiada Femenina Europea (EGMO).

El objetivo de estas competiciones es estimular el estudio de las Matemáticas y detectar jóvenes talentos, constituyen una de las iniciativas más consolidadas en el fomento de vocaciones científicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 80 años, trasladada de urgencia al Hospital de León tras ser atropellada
  2. 2 Se matriculan dos coches de superlujo en León por primera vez en cinco años
  3. 3 Álvaro, speaker de Orgullo: «Llevo toda mi vida subido a esa valla»
  4. 4 El acusado advirtió del crimen en un bar: «Es hora de quitarse a papá de en medio»
  5. 5 La Felisa coloca a León en el mapa: medalla de plata a la mejor pizza de España
  6. 6 El emotivo escrito de un hostelero leonés tras el incendio que arrasó su restaurante por completo
  7. 7 La alerta por nevadas vuelve a León
  8. 8 Detenido el joven que agredió a otro con un vaso en un pub de La Bañeza
  9. 9 De los quirófanos a la pantalla: personal del Hospital de León protagoniza un cortometraje
  10. 10 La nieve aísla Peñalba: «Si no llega el taxi me echo a andar porque necesito comida»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias León reunirá a los mejores cerebros matemáticos en la fase nacional de la Olimpiada Femenina de Matemáticas

León reunirá a los mejores cerebros matemáticos en la fase nacional de la Olimpiada Femenina de Matemáticas