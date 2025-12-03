León reunirá a los mejores cerebros matemáticos en la fase nacional de la Olimpiada Femenina de Matemáticas La competición, que busca reforzar los referentes femeninos, tendrá lugar el próximo mes de febrero y reunirá a las mejores jóvenes clasificadas de las fases locales de toda España

La Universidad de León refuerza su compromiso con la promoción de las vocaciones científicas entre los más jóvenes a través de una nueva edición de la Olimpiada Matemática, que cumple 62 años reuniendo talento en torno a la lógica y la resolución de problemas.

Una cita que, en su fase cero, tendrá lugar el próximo 12 de diciembre, con el plazo de inscripción abierto hasta el próximo miércoles día 10. La participación es individual y está dirigida a estudiantes de 3º y 4º de ESO, así como de 1º y 2º de Bachillerato.

El objetivo de esta fase preliminar es acercar a los más jóvenes al espíritu de las olimpiadas científicas, una herramienta clave para estimular vocaciones STEM y descubrir futuros talentos matemáticos.

Además, el mes de febrero convertirá a León en sede de la Olimpiada Femenina Española de Matemáticas (OFEM), una cita que busca impulsar la participación de jóvenes en competiciones científicas y reforzar referentes femeninos en el ámbito matemático.

Las mejores clasificadas de las fases locales de toda España participarán en esta prueba nacional, desde la cual podrán acceder posteriormente a la prestigiosa Olimpiada Femenina Europea (EGMO).

El objetivo de estas competiciones es estimular el estudio de las Matemáticas y detectar jóvenes talentos, constituyen una de las iniciativas más consolidadas en el fomento de vocaciones científicas.

