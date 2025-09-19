leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado en el que quedaron los montes tras el incendio de Fasgar.

La Junta garantiza la alimentación animal «mientras se recuperan» los pastos quemados

Recuerdan, tras la denuncia de un ganadero, que el próximo 1 de octubre se establecerá un nuevo sistema para asignar comida

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:16

La Junta de Castilla y León garantizará el alimento para los animales de los ganaderos de la provincia mientras se recuperan los pastos que ardieron en los incendios forestales de agosto.

Así se ha querido trasladar desde la institución tras la denuncia pública de un ganadero que lamentaba no disponer de alimento para sus cien cabezas de vacuno.

Manuel Pérez recibía un total de 51 paquetes de forraje ecológico para su ganado a mediados de agosto. Todo ello tras ver como los montes de Valseco, en Palacios del Sil, era pasto de las llamas. Una cantidad insuficiente, como afirmaba, para «un invierno que había empezado el 12 de agosto», cuando los pastos de donde obtenía el alimento ardían en el incendio de Fasgar.

Estado en el que quedó el monte en Valseco.

Desde la Delegación Territorial confirman que el ganadero de 40 años, pedáneo de Valseco, recibió 14.400 kilos de alfalfa ecológica.

Nuevas ayudas a partir del 1 de octubre

Del mismo modo, la institución ha asegurado que, a partir del 1 de octubre, «se abrirá un nuevo sistema destinado a alimentación agraria para ganaderos afectados por los incendios».

Una nueva línea de ayudas que será «más fluido y ágil» y que se centrará en las personas que sigan requiriendo de este alimento, tras ser notificadas las necesidades desde las oficinas comarcales. «Se hará mientras no se recuperen los pastos y los montes», explican.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo
  2. 2 Un matrimonio de refugiados ucranianos denuncia «abuso de autoridad» en la inspección de su negocio en León
  3. 3 El pueblo de León que alquila el bar del hogar del jubilado por 100 euros al mes
  4. 4 El cierre de un centro de estética afectará a clientes y empleados en León
  5. 5 El rincón de León que se hiela... y por la tarde sobra la ropa: 38,5 grados de diferencia
  6. 6 Un joven leonés «excelente» conquista Europa: «Es un fanático de las plantas»
  7. 7 La Melonera, desfile de trajes tradicionales y Día de la Bici este fin de semana en León
  8. 8 Denuncian a Suárez-Quiñones ante la Fiscalía Anticorrupción por sus vínculos con un macrovertedero
  9. 9 Declarado un incendio en el entorno de Sahagún
  10. 10 Científica, emprendedora y leonesa: «No hay nada que me dé más orgullo que decir que soy de León»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Junta garantiza la alimentación animal «mientras se recuperan» los pastos quemados

La Junta garantiza la alimentación animal «mientras se recuperan» los pastos quemados