La Junta garantiza la alimentación animal «mientras se recuperan» los pastos quemados

Estado en el que quedaron los montes tras el incendio de Fasgar.

La Junta de Castilla y León garantizará el alimento para los animales de los ganaderos de la provincia mientras se recuperan los pastos que ardieron en los incendios forestales de agosto.

Así se ha querido trasladar desde la institución tras la denuncia pública de un ganadero que lamentaba no disponer de alimento para sus cien cabezas de vacuno.

Manuel Pérez recibía un total de 51 paquetes de forraje ecológico para su ganado a mediados de agosto. Todo ello tras ver como los montes de Valseco, en Palacios del Sil, era pasto de las llamas. Una cantidad insuficiente, como afirmaba, para «un invierno que había empezado el 12 de agosto», cuando los pastos de donde obtenía el alimento ardían en el incendio de Fasgar.

Desde la Delegación Territorial confirman que el ganadero de 40 años, pedáneo de Valseco, recibió 14.400 kilos de alfalfa ecológica.

Nuevas ayudas a partir del 1 de octubre

Del mismo modo, la institución ha asegurado que, a partir del 1 de octubre, «se abrirá un nuevo sistema destinado a alimentación agraria para ganaderos afectados por los incendios».

Una nueva línea de ayudas que será «más fluido y ágil» y que se centrará en las personas que sigan requiriendo de este alimento, tras ser notificadas las necesidades desde las oficinas comarcales. «Se hará mientras no se recuperen los pastos y los montes», explican.