Destinan casi 160.000 euros para dotar de locomotora y tres vagones a una «mina en vivo» de Caboalles Se destinarán a facilitar el movimiento de los turistas y visitantes dentro de las propias instalaciones

Dani González León Domingo, 5 de octubre 2025, 10:12 Comenta Compartir

La futura 'mina en vivo' que está proyectada para la localidad lacianiega de Caboalles de Arriba busca cómo mover a los turistas por el interior de estas instalaciones.

La Fundación Santa Bárbara, que promueve esta iniciativa, ha sacado a licitación un contrato para dotar a estas instalaciones que estarán ubicadas en la antigua Escuela Laboral de Laciana de una locomotora y tres vagones.

Para este proyecto, cuentan con un presupuesto de 157.905 euros y un plazo de ejecución de 180 días - es decir, seis meses - desde el momento en el que se conceda este proyecto a la empresa adjudicataria. El plazo para la presentación de propuestas vence, de esta manera, el 20 de octubre a las 23:59 horas.

Dos lotes

Estos equipamientos se dividen en dos lotes. El primero es el de la locomotora, que debe de tener una capacidad para mover 3.400 kilos y tracción a las cuatro ruedas, además de cabina para el operador con asiento y sistema de unión de vagones delantero y trasero.

A ello se une otro lote para suministrar tres vagones, cada uno con ocho plazas con asiento en el que se moverán los turistas cuando esta instalación este disponible para visitas.

Temas

Carbón