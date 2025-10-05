Destinan casi 160.000 euros para dotar de locomotora y tres vagones a una «mina en vivo» de Caboalles
Se destinarán a facilitar el movimiento de los turistas y visitantes dentro de las propias instalaciones
León
Domingo, 5 de octubre 2025, 10:12
La futura 'mina en vivo' que está proyectada para la localidad lacianiega de Caboalles de Arriba busca cómo mover a los turistas por el interior de estas instalaciones.
La Fundación Santa Bárbara, que promueve esta iniciativa, ha sacado a licitación un contrato para dotar a estas instalaciones que estarán ubicadas en la antigua Escuela Laboral de Laciana de una locomotora y tres vagones.
Para este proyecto, cuentan con un presupuesto de 157.905 euros y un plazo de ejecución de 180 días - es decir, seis meses - desde el momento en el que se conceda este proyecto a la empresa adjudicataria. El plazo para la presentación de propuestas vence, de esta manera, el 20 de octubre a las 23:59 horas.
Dos lotes
Estos equipamientos se dividen en dos lotes. El primero es el de la locomotora, que debe de tener una capacidad para mover 3.400 kilos y tracción a las cuatro ruedas, además de cabina para el operador con asiento y sistema de unión de vagones delantero y trasero.
A ello se une otro lote para suministrar tres vagones, cada uno con ocho plazas con asiento en el que se moverán los turistas cuando esta instalación este disponible para visitas.